На 12 август 2026 г. Европа ще стане свидетел на едно от най-впечатляващите астрономически явления за десетилетието – пълно слънчево затъмнение, което ще премине през части от северното полукълбо и ще предложи уникално преживяване както за пътешественици, така и за милиони наблюдатели на континента.

Според данни на NASA, пълната фаза ще бъде видима в Гренландия, Исландия и северна Испания, като частично затъмнение ще се наблюдава в огромна част от Европа, Северна Африка и Северна Америка, пишат от NASA Science.

Европа под сянката на Луната

Макар пълната фаза да засяга ограничена зона, почти целият европейски континент ще попадне в т.нар. полусянка (penumbra) на Луната. Това означава, че Слънцето ще бъде частично „изядено“, като в някои региони ще изглежда сякаш денят преминава в необичаен, приглушен залез.

Според астрономическата прогноза, публикувана от ESA (Европейската космическа агенция), затъмнението ще бъде едно от най-достъпните за наблюдение от Европа през последните години, като особено благоприятни условия ще има над Испания и Исландия.

Залез по време на затъмнение

Един от най-впечатляващите ефекти на явлението ще се наблюдава в Западна и Южна Европа, където затъмнението ще съвпадне със залеза. В тези райони Слънцето ще изглежда като тънък сърп, който бавно се „поглъща“ от хоризонта – визуален феномен, известен сред астрономите като eclipsed sunset.

В градове като северна Испания наблюдателите ще могат да видят пълната фаза само няколко минути преди залез, което създава изключително рядка комбинация от тъмнина и последни слънчеви лъчи, пишат от Space.com.

Къде ще се вижда най-добре?

В България най-добрият град за гледане на явлението е Видин. Там в 20:26 часа около 7% от слънчевият диск ще бъде затъмнена. В София процентът затъмненост ще е около 1, т.е. ще се наблюдава минимално частично затъмнение.

За сравнение - в Барселона ще е над 99%. За почти цяла Франция обаче затъмнеността на Слънцето ще бъде около 90%. В градове като Варшава например се очаква затъмнение от около 83% в максималната му фаза преди слънцето да изчезне зад хоризонта.

Макар ефектът да е слаб, специалистите подчертават, че дори малки проценти закриване на Слънцето са интересни за наблюдение с правилна защита.

Експертите препоръчват внимателно планиране на наблюдението – най-вече избор на място с открит западен хоризонт, тъй като ниското положение на Слънцето може да създаде допълнителни визуални ефекти, но и да бъде скрито от облаци или терен.

NASA подчертава, че атмосферните условия ще бъдат решаващи – дори идеалната геометрия на затъмнението няма да гарантира видимост, ако небето е облачно.