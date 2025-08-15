На 15 август празнуваме един от най-големите християнски празници — Успение Богородично, по-познат като Голяма Богородица. В българската традиция това е празник, изпълнен с вяра, семеен уют и духовна надежда.

На този ден имен ден отбелязват много хора, носещи прекрасни имена – някои по-класически, други по-модерни. Сред тях са Мариана, Мариела, Мариета, Марияна, Мара, Мими, Мика, Мирела, Преслава, Марин, Мариан, Марио, и дори Панайот.

Вероятно, веднага се сещате за близки и родонини, които носят някои от изброените красиви имена. И с право, но освен тях, празник имат и много популярни лица у нас.

Мария Силвестър

Актрисата определя 15 август като любимия си ден. Причина да празнува не е само името й.

„Богородица е женската сила и любов в едно“, пише тя в своя Instagram.

Актрисата пожелава на всички да запазят вярата в себе си и да я носят винаги в сърцата си.

Мария Лалева

Писателката успя да хване съвсем ранните часове на деня, за да честити празника на всички свои последователи.

„Няма две еднакви Марии, а толкова много Марии…“, пише тя.

Мария си пожелава в следващ живот да се сети за името си точно заради любовта и вярата, които носи то.

„Небето да ни закриля, вразуми и води!“, пожелава писателката.

Мария Илиева

По повод имения си ден певицата гостува в предаването „Тази сутрин“ по bTV. там тя разказа историята на името си.

„Много хубава енергия и съдба ми донесе това име“, каза певицата.

Тя остава благодарна на родителите си, че избират да я кръстят така. Преди появата й на бял свят обаче, лекарите са смятали, че тя ще бъде момче. Родителите на Илиева дори са смятали да я кръстят Симеон.

Мария Цънцарова

Сред именничките днес е и любимата на зрителите телевизионна водеща Мария Цънцарова. Екипът на предаването изненада нея и гостът й Мария Илиева с красиви букети и разкошни торти, превръщайки студиото в наистина приятно място за посрещне на личния празник.

Анна-Мария

Участничката от „Ергенът“ празнува двоен празник. освен името си, дамата нарича 15 август ден за втори живот. В своята история в Instagram тя разказва, че преди четири години на този ден е претърпяла тежък инцидент. Налага се да бъде в интензивно отделение в реанимация. Няколко години по-късно тя вече знае, че на имения си ден не иска да работи, а само да празнува този втори живот.

Преслава

„И аз имам повод – заради артистичното ми име Преслава“, пише тя в своя Facebook профил.

Тя споделя, че повече години от съзнателния си живот носи името Преслава. Припомняме, че години наред Петя Иванова Колева излиза на музикалната сцена под псевдонима Преслава.

Мария-Луиза

Инфлуенсърката и дизайнерка Мария-Луиза от известно време е спрягана за новата приятелка на Благой Георгиев – Джизъса. Двамата се появиха заедно с рекламен кадър, с което разпалиха слуховете за връзката си. Дамата също празнува имен ден на 15 август. По повода получава огромен букет от червени рози и колие с висулка кръстче. Към моментаняма официално потвърдена информация за това, че двамата са заедно.

Снимка: Instagram

Мария Донева

Поетесата отбеляза 15 август със страхотни стихове. То носи една много нежна и топла идея, свързана с женската вяра и закрила. Стихотворението възпява дълбоката женска вяра, че децата винаги са под закрилата на по-висша, духовна майка – Богородица, и че това носи спокойствие и сила в ежедневието.

„Те опитомяват дните

и така не им е страшно.

Вярват, че ако ги няма,

към децата им наднича

друга майка, по-голяма,

и ги пази и обича.“

Мария Силвестър в главната роля на предаването „120 минути“ – вижте ето тук:

