Когато дните стават по-къси и студени, най-доброто спасение е купа топла, ароматна супа. Тази постна крем супа с тиква и червена леща е лесна за приготвяне, засищаща и идеална за есенно-зимния сезон. Ето как да си приготвите вкусна супа за постите.

Рецепта за 4 порции

Необходими продукти

800 г тиква

100 г червена леща

1 глава кромид лук

2 скилидки чесън

1 с.л. зехтин

2 стръка мащерка

4 кубчета зеленчуков бульон

1 щ. сол

1 щ. захар

80 мл растителна сметана

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

В сгорещен зехтин се запържва лукът в голяма тенджера до златисто. Добавят се чесънът, червената леща и листата на мащерката.

Тиквата се обелва и нарязва на малки кубчета и се прибавя в тенджерата. Накрая се залива с 1 л гореща вода, в която са разтворени зеленчуковите бульончета.

Тиквената смес се подправя на вкус и се оставя да се вари на тих огън за около 25 минути.

Готовата супа се пасира докато стане на крем. Добавя се растителна сметана и при нужда се доовкусява.

