Когато дните стават по-къси и студени, най-доброто спасение е купа топла, ароматна супа. Тази постна крем супа с тиква и червена леща е лесна за приготвяне, засищаща и идеална за есенно-зимния сезон. Ето как да си приготвите вкусна супа за постите.

Рецепта за 4 порции

Необходими продукти

  • 800 г тиква
  • 100 г червена леща
  • 1 глава кромид лук
  • 2 скилидки чесън
  • 1 с.л. зехтин
  • 2 стръка мащерка
  • 4 кубчета зеленчуков бульон
  • 1 щ. сол
  • 1 щ. захар
  • 80 мл растителна сметана

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

В сгорещен зехтин се запържва лукът в голяма тенджера до златисто. Добавят се чесънът, червената леща и листата на мащерката.

Тиквата се обелва и нарязва на малки кубчета и се прибавя в тенджерата. Накрая се залива с 1 л гореща вода, в която са разтворени зеленчуковите бульончета.

Тиквената смес се подправя на вкус и се оставя да се вари на тих огън за около 25 минути.

Готовата супа се пасира докато стане на крем. Добавя се растителна сметана и при нужда се доовкусява.

