Когато дните стават по-къси и студени, най-доброто спасение е купа топла, ароматна супа. Тази постна крем супа с тиква и червена леща е лесна за приготвяне, засищаща и идеална за есенно-зимния сезон. Ето как да си приготвите вкусна супа за постите.
Рецепта за 4 порции
Необходими продукти
- 800 г тиква
- 100 г червена леща
- 1 глава кромид лук
- 2 скилидки чесън
- 1 с.л. зехтин
- 2 стръка мащерка
- 4 кубчета зеленчуков бульон
- 1 щ. сол
- 1 щ. захар
- 80 мл растителна сметана
Начин на приготвяне
В сгорещен зехтин се запържва лукът в голяма тенджера до златисто. Добавят се чесънът, червената леща и листата на мащерката.
Тиквата се обелва и нарязва на малки кубчета и се прибавя в тенджерата. Накрая се залива с 1 л гореща вода, в която са разтворени зеленчуковите бульончета.
Тиквената смес се подправя на вкус и се оставя да се вари на тих огън за около 25 минути.
Готовата супа се пасира докато стане на крем. Добавя се растителна сметана и при нужда се доовкусява.
