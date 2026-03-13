Зендая продължи да подхранва спекулациите за потенциална сватба с годеника с годеника си Том Холанд на обяда на Essence Black Women in Hollywood на 12 март, по-малко от две седмици след като дългогодишният ѝ стилист Лоу Роуч заяви на червения килим на наградите за актьори, че двойката вече се е омъжила.

29-годишната Зендая, известна със своя потаен живот, направи дискретно влизане на събитието Essence, като се промъкна покрай репортери, след като позира за снимки. Въпреки че актрисата не говори по време на самото награждаване, тя танцува на крака под изненадващото изпълнение на певеца на „Sweet Lady“ Тайрис и ентусиазирано аплодира наградени като Латаня Ричардсън Джаксън.

Зендая срамежливо показа пред камерата халка на лявата си ръка на наградите на събитието - жест, посрещнат с аплодисменти и широко тълкуван като потвърждение на тайния й брак с колегата ѝ и партньор Том Холанд.

Поводът беше закачлива подкана от водещата Марсай Мартин, която помоли звездата от „Еуфория" да „даде знак" за личния си живот. Източник пред списание People съобщи, че Зендая е чута да приема поздравления от присъстващи на събитието. Дни преди церемонията, на 10 март, тя беше забелязана с тънък златен пръстен на лявата ръка на ревюто на Louis Vuitton - без годежния пръстен.

Слуховете за брака се появиха след като дългогодишният стилист на звездата Лоу Роуч заяви на 1 март на червения килим на наградите „Актьор 2026": „Сватбата вече се е случила. Пропуснахте я." Представители и на двамата - Зендая и Холанд - не са коментирали публично.

Както винаги, актрисата, позната от множество боксофис хитове като „Дюн“ отново направи смело изявление в бяла флорална минирокля на Eugene Alexander, реплика на тази, която е носена от Уитни Хюстън и Сара Джесика Паркър, в ролята на Кари Брадшоу в хитовия „Сексът и градът“.

В допълнение към Джаксън, тазгодишното събитие „Essence Black Women in Hollywood“ отличи звездите от „Битка след битка“ Чейс Инфинити, който беше почетен от колежката си Теяна Тейлър; Кери Уошингтън, която получи почит от номинирания за „Оскар“ Делрой Линдо; и женския актьорски състав и творчески екип зад „Грешници“, представени от Майкъл Б. Джордан и режисьора Райън Куглър.

„Грешници“, който промени жанра и се бори за рекордните 16 Оскара този уикенд, несъмнено беше главният акцент на тазгодишното събитие Essence. Вашингтон прекара голяма част от речта си в хвалебствия за вампирския блокбъстър.

Дион Коул също направи изненадваща поява на сцената в средата на следобеда, където комикът отново се пошегува за инцидента на наградите на Британската филмова академия, където Джордан и Линдо бяха наречени с расистки обидни от активиста за синдрома на Турет Джон Дейвидсън.

Коул преди това се пошегува за ситуацията с наградите BAFTA на наградите NAACP Image Awards по-рано този месец, което предизвика негативни реакции.

„Не бива да правиш това“, каза Коул на Мартин на сцената. „Не говори за никого със синдром на Турет, освен ако не кажат нещо за Майкъл Б. Джордан и Делрой Линдо, и не се извинявай. Застъпвай се за братята си.“

„Essence Black Women in Hollywood“ е едно от многото нашумели събития, които се провеждат в Лос Анджелис в дните преди 98-ите награди „Оскар“, с различни партита и червени килими, посветени на младия Холивуд и жените във филмовото изкуство.

