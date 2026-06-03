На 3 юни Рафаел Надал отбелязва още една година от живота си - през 2026 г. той навърша 40. Зад рекордите, титлите и историческите финали стои една тиха и стабилна опора – любовта му с Мария Франсиска Перейо, жената, с която споделя живота си от детството в Майорка до днес, и семейството, което двамата изграждат далеч от шума на трибуните.

Двамата се познават още от детството си в Майорка, Испания, а любовната им история започва през 2005 г., когато Надал е едва на 19 години, а тя на 17. И въпреки годините, които споделят и славата на Надал, двамата стриктно избягват да разкриват каквито и да е подробности от личния си живот.

След дълга връзка от над 14 години, те се женят през октомври 2019 г. в историческото имение La Fortaleza в Майорка – в церемония, събрала близки приятели и семейство, далеч от медийния шум.

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Жената зад шампиона

Мария Перейо е завършила бизнес мениджмънт, работила е в Лондон и от години е ключова фигура в Rafa Nadal Foundation, където заема директорска позиция и участва активно в социални проекти, насочени към деца и младежи. Именно там пътищата ѝ с публичния образ на половинката ѝ се пресичат най-силно – не на корта, а в кауза, която променя животи.

Матадорът, както още наричат Надал, неведнъж е споделял, че съзнателно е пазил семейството си от медийното внимание, за да им даде „нормален живот“, въпреки глобалната му слава. А Сиска от своя страна винаги е избирала дискретността пред публичността, вярвайки, че това пази връзката им здрава.

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Семейство и деца

Днес двойката има двама сина – Рафаел-младши, роден през октомври 2022 г., и Микел, роден през август 2025 г., кръстен на бащата на любимата му. Надал често говори за бащинството като за най-голямата промяна в живота си – не титлите, не рекордите, а малките моменти у дома.

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Още преди появата на първото им дете, шампионът по тенис преди споделя в интервю за списание Hello! относно желанието си да разрастнат семейството си. „Желанието ми да създам семейство е огромно. Обичам децата.“

След края на професионалната си кариера през 2024 г., той признава, че именно семейството му е дало най-голямата мотивация да направи крачка назад от тениса. Днес той се радва на обикновени неща – разходки, време с децата и живот без постоянни турнири и пътувания.

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„Рафа“

Тази година Netflix представя едноименната документална поредица „Рафа“, която за първи път показва толкова лична страна от живота на Надал. Камерите проследяват последния му сезон в професионалния тенис, но още по-силно се фокусират върху човека зад шампиона – бащата, съпруга и синът, който никога не се е отделял напълно от семейството си.

Режисьорът на продукцията разкрива, че именно Мария е „тихата централна фигура“ в сериала – жена, която не търси внимание, но държи семейството заедно в най-интензивните моменти от живота му. В кадрите се вижда и Майорка – мястото, което Надал никога не е напускал истински, дори когато е обикалял света като №1.

Рафаел Надал се оттегля от професионалния тенис след сезон 2024, с което затваря една от най-великите кариера в историята на спорта – 22 титли от Големия шлем, 14 от тях на „Ролан Гарос“, и десетки незабравими финали.

Но дори в края на спортния му път, той говори не за загуби или победи, а за това, че най-голямото му постижение е извън корта – семейството му. В последните си публични изяви той подчертава, че именно Мария и децата им са причината да се чувства „изпълнен и спокоен“.