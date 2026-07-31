Косопадът след раждане и косопадът, провокиран от силен стрес, често изглеждат еднакво, но причините зад тях могат да бъдат напълно различни. Именно затова самолечението рядко дава траен резултат. Първата стъпка към възстановяването е точната диагностика, която определя дали проблемът е свързан с физиологичните промени след бременност, хормонален дисбаланс, хранителни дефицити, заболяване на скалпа, или комбинация от няколко фактора.

За жените в София все по-важно става не просто да намерят решение срещу косопад, а да открият специалисти, които търсят причината, а не само временно прикриват симптомите.

Косопад след бременност или стрес – защо разликата е толкова важна?

Много жени приемат, че всяко засилено падане на косата след раждане е нормално и неизбежно. В други случаи силният стрес се използва като универсално обяснение за всеки проблем с косата. Практиката показва, че подобни предположения могат да забавят правилното лечение.

Следродилният косопад представлява физиологичен процес, който най-често започва около третия месец след раждането. По време на бременност високите нива на естроген задържат значително по-голям брой космени фоликули във фаза на растеж. След раждането този баланс рязко се променя и голяма част от космите преминават едновременно във фаза на покой. Именно тогава започва интензивното окапване.

При косопад, свързан със стрес, механизмът е различен. Продължителното психическо натоварване, липсата на сън, физическото изтощение и хроничното напрежение могат да нарушат нормалния жизнен цикъл на космения фоликул. Той често се развива постепенно и невинаги съвпада с конкретно събитие.

В практиката тези две състояния нерядко се припокриват. Млада майка може едновременно да преминава през следродилни хормонални промени, сериозна липса на сън, хранителни дефицити и ежедневен стрес. Затова определянето на една-единствена причина без обстоен преглед често се оказва неточно.

Защо косата не трябва да се оценява само по количеството паднали косми?

Популярното правило за „100 косъма дневно“ създава повече объркване, отколкото яснота. Броят косми, които остават по четката или в сифона, не може самостоятелно да покаже дали има заболяване или временен физиологичен процес.

По-важни са други признаци:

изтъняване в определени зони – намаляването на плътността около пътя, слепоочията или темето често дава повече информация от броя на падналите косми;

промяна в дебелината на косъма – новоизрасналите косми могат постепенно да стават по-фини, което е характерно за някои форми на алопеция;

продължителност – косопад, който се задържа с месеци без подобрение, изисква медицинска оценка;

състояние на скалпа – зачервяване, лющене, сърбеж или възпаление могат да насочат към съвсем различен здравословен проблем.

Всеки от тези признаци предоставя значително повече информация от механичното броене на падналите косми и позволява да се изгради реална представа за състоянието на косата.

Как специалистите разграничават различните видове косопад?

Съвременната трихология не разчита единствено на визуален преглед. Диагностиката комбинира клиничен опит с високотехнологични методи за оценка на здравето на космените фоликули и кожата на главата.

В София Liliya Trichology е първата и към момента единствена профилирана клиника по трихология, насочена изцяло към диагностиката и лечението на заболявания на косата и скалпа. Центърът се намира в квартал Лозенец, има над 12 години професионален опит, а през практиката му са преминали повече от 12 000 пациенти.

Методологията Hair Inside разглежда косопада като медицински проблем, който трябва да бъде анализиран от няколко различни гледни точки. Вместо лечението да започва по обща схема, първо се установява произходът на проблема.

Какво включва диагностичният процес?

В зависимост от конкретния случай могат да бъдат приложени различни методи.

Най-често те включват:

High Definition трихоскопия с FotoFinder

Позволява детайлно изследване на космените фоликули, структурата на косъма и състоянието на кожата на главата с висока резолюция.

Лабораторни изследвания

Използват се за откриване на хранителни дефицити, възпалителни процеси и нарушения в различни показатели, които могат да влияят върху растежа на косата.

Хормонален анализ

Изследва се цялостната взаимовръзка между отделните хормони, а не стойността на един показател.

Генетични изследвания

При определени пациенти те помагат да се оцени наследствената предразположеност към различни форми на алопеция.

Биопсия

Прилага се само когато е необходима категорична диагноза при по-редки заболявания на скалпа.

Комбинирането на тези методи позволява да се изгради цялостна картина на проблема, вместо лечението да се основава на предположения.

Как протича проследяването на възстановяването на косата?

Възстановяването на косата се случва постепенно, защото косменият фоликул има собствен жизнен цикъл и не реагира мигновено на лечението. Затова проследяването е също толкова важно, колкото и самата терапия. При контролните прегледи специалистите оценяват плътността на косата, появата на нов растеж, дебелината на косъма, активността на фоликулите и състоянието на скалпа.

Така може обективно да се прецени дали лечението дава очаквания резултат, или е необходимо да бъде коригирано.

Косопадът след бременност и този, причинен от стрес, често изглеждат еднакво, но причините за тях са различни. Затова успешното лечение започва с установяване на реалната причина за косопада, а не с борба единствено със симптомите.

Наличието на специализирани трихологични практики, каквато е Liliya Trichology в кв. Лозенец, дава възможност на жените в София проблемът да бъде разгледан комплексно – с медицински подход, обективна оценка и индивидуално планиране на последващото лечение.

Автор: Лилия Трихология