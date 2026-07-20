Световното първенство по футбол през 2026 г. не променя само класирането на терена, но и начина, по който необвързаните търсят любов. Според публикации на Mashable, цитирани от изданието VICE, това лято приложенията за запознанства в САЩ отбелязват рязък ръст в активността си, а явлението вече има и собствено име - „Messi-ng“.

Името е игра на думи с фамилията на аржентинската легенда Лионел Меси, но според експертите тенденцията не е свързана с футболиста, а с емоцията, която Световното първенство създава около милиони фенове.

Според данните, цитирани от Mashable, в градовете домакини на Мондиала се наблюдава значително увеличение на харесванията, плъзганията (swipes) и новите съвпадения (matches) в приложенията за запознанства в сравнение със същия период на миналата година. В САЩ броят на потребителите е нараснал с над 15%, активността се е увеличила с около 25%, а новите съвпадения са почти 60% повече спрямо юни 2025 г.

Защо се случва това?

Според клиничния сексуален педагог Кортни Бойер причината не е самият Меси, а атмосферата около големия футболен форум.

Снимка: Reuters

„Става дума за това какво се случва, когато хората попаднат в среда, изпълнена с нови преживявания и вълнение. По време на Световното първенство те пътуват, празнуват и са заобиколени от други хора, с които вече споделят силна емоция. Тази комбинация естествено ги прави по-отворени към нови запознанства - независимо дали става дума за разговор в бар или за съвпадение в приложение за запознанства“, обяснява тя пред VICE.

По думите ѝ успехите на неочаквани отбори също оказват психологически ефект върху необвързаните. Когато аутсайдери постигат впечатляващи резултати, хората започват да вярват, че и в личния им живот са възможни приятни изненади.

„Когато отбори аутсайдери като Кабо Верде стигнат толкова далеч, това дава надежда и на хората, които търсят любов – ако те могат да направят нещо безпрецедентно, може би и аз мога“, казва Бойер.

Снимка: Getty Image

Експертът подчертава, че Световното първенство не кара хората да се влюбват във футболисти, а създава подходящите емоционални условия за нови срещи. Според нея големите спортни събития насърчават хората да бъдат по-общителни, по-спонтанни и по-оптимистично настроени към любовта, а приложенията за запознанства просто се превръщат в естествено продължение на тази позитивна енергия.