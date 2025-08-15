Коя е истинската Кари Брадшоу - жената, вдъхновила „Сексът и градът“ (СНИМКИ)

Финалът на сериала „И просто ей така“, продължение на хитовия „Сексът и градът“, беше излъчен на 14 август. След края на епизодичната драма стана ясно от кого всъщност идва вдъхновението за образа на главната героиня - Кари.

Кари Брадшоу, емблематичната колумнистка и главна героиня в поредиците, не е произведение на чиста измислица. Тя е базирана на истинска жена, която е писала открито за живота, секса и мъките на живота в Ню Йорк.

Тази жена беше Кандис Бушнел, авторка и журналистка, чиито собствени колонки вдъхновиха глобален франчайз. С излъчването на последния епизод на „И просто ей така“, истинската история зад произхода на Кари Брадшоу рязко се върна на фокус.

През 1994 г. Кандис Бушнел започва да пише колонка във вестник „ Ню Йорк Обзървър“ под заглавие „Сексът и градът“. Колонката изследва романтичния живот на тридесетгодишни жени в Манхатън, като Бушнел използва името „Кари Брадшоу“ като псевдоним. По-късно тя признава, че псевдонимът е избран, за да попречи на консервативните ѝ родители да прочетат за сексуалния ѝ живот.

Колонките са събрани и публикувани през 1996 г. като книга „Сексът и градът“. Същата година телевизионният продуцент Дарън Стар се обръща към Бушнел с молба да адаптира книгата за телевизия. До 1998 г. HBO бяха излъчили пилотния епизод, в който Сара Джесика Паркър официално наследи персонажа на Кари Брадшоу.

От книгата до екрана

Голяма част от вдъхновението за ранните епизоди на сериала „Сексът и градът“ е дошъл директно от колонките и преживяванията на Бушнел.

Истории като скандалния епизод „Долината на двайсетгодишните мъже“ са взети от реални срещи, като например мъж, който разказва на Бушнел, че е сънувал, че има огромни ръце в нещо, наречено „Killavator“.

Героят на Тузаря, непрежалимият любовен интерес на Кари, също е базиран на истински човек - и дори използва негови реплики, точно както в сериала.

Бушнел участва в ранните етапи на телевизионната адаптация, като присъства на кастингите и преглежда сценария. Тя присъства на снимките на пилотния епизод и помага за избора на Сара Джесика Паркър за ролята. По-късно обаче е принудена да се оттегли от продукцията, след като е смъмрена, че е „режисьор от задната линия“.

Снимка: Getty Images

Животът на Кандис след Кари

Кандис Бушнел продължи да пише и след успеха на „Сексът и градът“, като често се връщаше към темата за връзките и срещите в по-късен етап от живота си.

Книгата ѝ от 2019 г. „Има ли все още секс в града? “ разглежда какво се случва, когато жени на 50 години започнат отново да излизат срещи след развод или дългосрочни връзки. Тя го описва като объркващо и често разочароващо преживяване, особено при навигиране в съвременни приложения за запознанства като Tinder.

За разлика от Кари, която често е имала любовен интерес, последните ѝ творби поставят под въпрос дали романтиката е необходима за пълноценен живот. Тя е говорила за емоционалната цена на културата на запознанствата и как тя се е променила в ерата на онлайн профилите. Въпреки това, тя твърди, че най-добрият начин да се запознаеш с някого е чрез приятели - нещо, което тя и нейните връстници са правили преди смартфоните и социалните мрежи.

Краят на една ера

Последният епизод на „И просто ей така“ отразява краят на жизнения цикъл на „Сексът и градът“ - промяна не само в пътя на героинята, но може би и в този на Бушнел.

Снимка: Getty Images

В продължение на близо три десетилетия образът на Кари Брадшоу е отразявал развиващите се възгледи на Бушнел за любовта, свободата и стареенето.

Както Сара Джесика Паркър написа в прощален пост: „Кари Брадшоу доминираше в професионалния ми сърдечен ритъм в продължение на 27 години. Мисля, че я обичах най-много от всички.“

