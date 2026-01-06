Червеното зеле, наричано още лилаво зеле, принадлежи към рода растения Brassica. Тази група включва богати на хранителни вещества зеленчуци, като броколи, брюкселско зеле и къдраво зеле. Вкусът му е подобен на зеленото зеле, но лилавият сорт обаче е по-богат на полезни растителни съединения, които са свързани с изключителни ползи за здравето.

Хранителни стойности

Въпреки ниското си съдържание на калории, лилавото зеле съдържа впечатляващо количество хранителни вещества. Една чаша (89 грама) нарязано, сурово, червено зеле съдържа следните хранителни вещества:

Калории: 28

Протеини: 1 грам

Въглехидрати: 7 грама

Фибри: 2 грама

Витамин C: 56% от дневната стойност

(ДС)

Витамин K: 28% от ДС

Витамин B6: 11% от ДС

Витамин A: 6% от ДС

Калий: 5% от ДС

Тиамин: 5% от ДС

Рибофлавин: 5% от ДС

Лилавото зеле също така осигурява малки количества желязо, калций, магнезий, фосфор, мед и цинк. Ето още няколко впечатляващи ползи за здравето от лилавото зеле, всички подкрепени от науката:

Ползи

Съдържа мощни растителни съединения

Червеното зеле е чудесен източник на антиоксиданти и други полезни съединения, които помагат за предпазване от клетъчно увреждане. Неговите антиоксиданти включват витамин C, каротеноиди и флавоноидни антиоксиданти, като антоцианини и кемпферол. Всъщност, то често съдържа по-големи количества от тях, отколкото зеленото зеле. Например, изследванията показват, че нивата на антиоксиданти в лилавото зеле са около 4,5 пъти по-високи от тези, открити в зелените сортове зеле.

Снимка: iStock

Помага в борбата с възпалението

Зеленчукът може да помогне в борбата с възпалението, за което се смята, че допринася за много заболявания.

Интересното е, че прилагането на зелеви листа върху кожата също изглежда намалява възпалението. Например, възрастни хора с артрит, които увиват коленете си в зелеви листа веднъж дневно, съобщават, че чувстват значително по-малко болка до края на 4-седмичното проучване. Зелевите обвивки обаче намаляват болката по-малко ефективно от локалните гелове за тази цел.

Освен това, зелевите листа изглежда намаляват болката в гърдите, отока и възпалението поради увеличеното производство на мляко и кръвообращението през ранния следродилен период.

Подобрява храносмилането

Червеното зеле може да подобри функцията на червата. Има доказателства, че зелето може да намали възпалението в червата и да намали чревния мукозит - състояние, при което се развиват лезии в червата, често като страничен ефект от лечението на рак.

Зелето е и добър източник на фибри, които поддържат червата ви здрави и им помагат да смилат храните по-лесно. Неразтворимите фибри съставляват около 70% от фибрите в зелето. Те добавят обем към изпражненията и помагат на храната да се движи по-лесно през червата, намалявайки риска от запек.

Има и някои доказателства, че пиенето на около 1 литър (946 мл) зелев сок на ден може да помогне за заздравяване на чревни язви за 7-10 дни. Проучванията, които показват това, обаче са остарели, така че са необходими по-нови изследвания, за да се изследва този ефект.

Снимка: Canva

Как да го добавите към диетата си

Червеното зеле е изключително универсален зеленчук. Можете да го ядете сурово или варено и е подходящо за приготвяне на различни ястия. Например, може да се задуши на пара и да се използва за приготвяне на пълнеж за кнедли или да се задуши с червено вино, оцет, ябълки, моркови и цвекло за ароматна гарнитура.

Може също да се пече или сотира с месо или боб, или може да се настърже и да се използва като богата на хранителни вещества гарнитура за супи, салати и топли ястия. То също така предлага богата на антиоксиданти и визуално привлекателна алтернатива на зеленото зеле в салата от зеле или кисело зеле, или може да се ферментира, за да се направи на туршия или кимчи.

Рецепта за ризото с лилаво зеле - вижте в следващото видео.

