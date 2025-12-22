Зелето е пълно с хранителни вещества, които могат да ви накарат да се чувствате силни и здрави. От укрепване на имунната система до подобряване на храносмилането (понякога с неудобни резултати), зелето и неговите ползи за здравето заслужават място на вашата трапеза, особено в този празничен сезон.

Можете да откриете този зеленчук в различни цветове, форми и размери, които са подходящи за супи, салати, сандвичи и други. Яжте го суров или пържен, за да извлечете максимална полза. Можете да го намерите ферментирал в здравословни за червата храни като кисело зеле и кимчи - или нарязан в салата от зеле за бързо набяване на витамини и енергия.

Хранителни стойности

Калории: 22

Протеин: 1 г

Фибри: 2 г

Витамин К: 56% от дневната стойност (ДС)

Витамин С: 36% от ДС

Фолат: 10% от ДС

Манган: 6% от ДС

Витамин B6: 6% от ДС

Калций: 3% от ДС

Калий: 3% от ДС

Магнезий: 3% от ДС

Снимка: Canva

5 начина, по които зелето подобрява здравето

Бори се с възпалението

Някои от ползите за здравето от зелето се дължат на антоцианините, които са естествено срещащи се антиоксиданти. Антоцианините не само придават цвят на плодовете (например боровинките) и зеленчуците, но могат и да намалят възпалението.

Хроничното възпаление (дългосрочно подуване) е свързано със сърдечни заболявания, рак, ревматоиден артрит и много други медицински състояния. В проучвания върху животни е доказано, че антоцианините помагат за контролиране на възпалението. Въпреки това са необходими още изследвания.

Поддържа енергията

Витамин C, известен още като аскорбинова киселина, е изключително полезен за тялото. Той помага за производството на колаген и укрепва имунната система. Също така помага на организма да абсорбира желязо от растителни храни.

Снимка: iStock

Подобрява храносмилането

Богато на фитостероли (растителни стероли) и неразтворими фибри, зелето може да помогне за поддържането на здрава храносмилателна система и редовна дефекация. То подхранва добрите бактерии в червата, които защитават имунната система и произвеждат основни хранителни вещества, особено когато ядете кисело зеле.

Фибрите са несмилаеми или абсорбиращи се въглехидрати, така че добавят обем към храненията и заемат място в стомаха ви, карайки ви да се засищате по-бързо и по-дълго, без да поглъщате въглехидрати, които абсорбирате.

Защитава сърцето

Антоцианините, открити в зелето, помагат изключително много. Изследванията показват, че те допринасят за ползите за здравето от зелето, като намаляват риска от сърдечни заболявания.

Учените са открили 36 различни вида антоцианини в зелето, което може да го направи отлична добавка за сърдечно-съдово здраве.

Снимка: iStock

Предпазва от рак

Ранни проучвания върху животни показват, че листните зелени зеленчуци като зелето съдържат фитохимикали, които могат да помогнат за предпазване от рак. Те съдържат антиоксиданти и растителни съединения като глюкозинолати. Тези съдържащи сяра химикали се разграждат по време на храносмилателния процес до вещества, които могат да помогнат в борбата с раковите клетки и да ги изчистят от тялото ви.

Как да го вкарате в менюто си

Освен че е супер здравословно, зелето е и вкусно - точно сега, когато е в пиковия сезон у нас. Може да се яде сурово или готвено и да се добавя към голямо разнообразие от ястия като салати, супи, яхнии и салати от салата.

Освен че е подходящо за много рецепти, зелето е изключително достъпно.

Без значение как приготвяте зелето, добавянето на този кръстоцветен зеленчук към чинията ви е вкусен начин да се грижите за здравето си.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Как се приготвя кисело зеле - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK