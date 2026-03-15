На 16 март, според народните вярвания, денят е свързан с прехода между зимата и пролетта. В някои райони на България се вярва, че времето около тази дата е непостоянно, затова хората го свързват с последните студени дни преди затоплянето.

​На 16 март Българската православна църква почита паметта на Светите мъченици Савин и Папа.

Свети Савин живял през III век в град Ермопол, Египет, и бил свещеник в местната църква. По време на гонение против християните, разпоредено от император Диоклетиан, Савин заедно с няколко християни се оттеглил в далечно село и там живеели свободно като Христови последователи в пост и молитва. Но скоро властта научила къде е свещеник Савин и той заедно с още шестима християни били заловени от войниците и отведени на съд. След големи мъчения Савин бил хвърлен в река Нил и така предал душата си на Бога в 287 г.

Свети Папа бил родом от ликаонския град Ларанда (сега Караман в Южна Турция) и живял по времето на император Максимиан. Заради изповядването на Христовата вяра бил предаден на мъчения в родния си град и след това в град Селевкия Сирийска. След поредица от изтезания мъченикът завършил земния си път, завързан за дърво, в около 300 г.

Традиции, вярвания и обичаи на 16 март

Промяна във времето – Ако на 16 март времето е студено и ветровито, се вярва, че студът скоро ще си отиде и ще настъпи истинска пролет. Ако е топло и слънчево, може да има последни студове.

Работа на полето – В някои региони хората започват да се подготвят за пролетната сеитба и вярват, че ако на този ден посеят нещо, реколтата ще е богата.

Защита от болести – В миналото се е смятало, че този ден е подходящ за ритуали срещу болести и лош късмет.

Имен ден празнуват Жельо, Вильо, Станил.

