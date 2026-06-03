Алек Младенов, който беше ергенът в трети сезон на романтичното риалити по bTV, официално сключи брак със своята любима Царина Рускова. Двамата си казаха заветното „да“ пред близки и приятели, а щастливият повод беше отбелязан със стилна сватбена церемония в столицата.

За специалния ден младоженците заложиха на класическа и елегантна визия. Царина впечатли с нежна бяла рокля от дантела, допълнена от дълъг воал и ефирен шлейф. Моделът е с асиметрична кройка – по-къс отпред и по-дълъг отзад, което придава модерно излъчване. V-образното деколте и фините дантелени ръкави добавят допълнителна романтика към визията на булката.

Снимка: Инстаграм

Вместо традиционния черен костюм, Алек избра елегантен модел в бяло с деликатен нюанс на шампанско и едва забележими райета. Той комбинира сакото с бежова риза, кафяв колан и обувки в същия тон. Макар да се отказа от вратовръзка или папийонка, младоженецът не пропусна да добави стилен акцент – джобна кърпичка в малкото джобче на сакото.

Снимка: Инстаграм

Безспорно най-важният гост на сватбата беше тяхната малка дъщеричка, която се появи на бял свят през 2025 година. Облечена в бяла рокличка, тя се превърна в най-очарователната шаферка за своите родители. През септември миналата година двойката гостува в подкаст, където сподели, че от три месеца се радва на новия член на семейството.

Снимка: Инстаграм

Сред най-коментираните гости на тържеството беше и майката на Алек, която изигра ключова роля по време на участието му в „Ергенът“. Именно тя трябваше да одобри избраницата на сина си и бързо се превърна в символичен образ на взискателната свекърва. След сватбата социалните мрежи се изпълниха с шеговити коментари като: „Мама я хареса значи“, „Мама каза „да““ и „Ех, най-накрая мама е разрешила!“.

Снимка: Инстаграм

Любовната история на Алек и Царина започва преди години по време на автомобилно изложение в Созопол. Искрата между тях обаче пламва много по-късно, когато случайно се срещат в столично заведение. Няколко месеца след това Алек ѝ предлага да се видят. Всичко това се случва малко преди участието му в „Ергенът“, а връзката им се задълбочава след края на предаването.

Припомняме, че в кулминацията на третия сезон на „Ергенът“ Алек шокира зрителите, като отказа да избере която и да е от финалистките и ги остави без финален избор чрез видеообръщение. Решението му предизвика бурни реакции, но и до днес той остава категоричен в позицията си. „Не съжалявам за нищо“, заяви в свои интервюта след края на шоуто.

Снимка: Инстаграм

За първи път младият бизнесмен заговори публично за жената до себе си през януари 2025 година в предаването „Преди обед“. Тогава той потвърди, че е във връзка и разкри, че двамата наскоро са отпразнували първата си годишнина заедно.

Още тогава Алек намекна, че отношенията им са сериозни и че мислят за създаване на семейство. „В тази посока вървим“, сподели той, като подчерта, че предпочита да пази личния си живот далеч от светлината на прожекторите.

Снимка: Инстаграм

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