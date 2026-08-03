На 3 август рожден ден имат три напълно различни, но еднакво разпознаваеми личности – българският певец, актьор и режисьор Руши Видинлиев, американската кралица на лайфстайла Марта Стюарт и легендарният куотърбек Том Брейди.

Тази година Руши навършва 46 години, Марта Стюарт – 85, а Том Брейди – 49. Какви са любопитните факти от живота и кариерата им?

Рушен Видинлиев е роден през 1980 г. в София. Днес той е познат не само като певец, но и като актьор, режисьор и автор.

Като дете учи в училището към италианското посолство в София, а след това продължава образованието си в Шотландия. Спортът е голямата му страст в ранните години и дори мечтае да стане професионален тенисист. Паралелно с това обаче се увлича по театъра.

Във Fettes College той участва активно в театрални постановки, а една от най-важните му роли е тази на Грегор Самса в „Метаморфоза“ по Франц Кафка. Постановката стига до прочутия Единбургски фестивал. След това Руши е приет да учи драма в Бристолския университет.

Снимка: bTV Media Group

През 2000 г. се връща в България и започва музикалната си кариера. Песните му бързо се превръщат в хитове, а сред най-популярните са „Всичко се връща“, „Il Ritmo Del Mio Cuore“, „Ти беше“, „Онзи“, „Лъжи ме“, „Несъвършен“ и „Още малко“. По-късно се насочва и към работата зад кадър, като създава творческа агенция, занимаваща се със сценарии, режисура, стайлинг и други визуални проекти.

Марта Стюарт е родена през 1941 г. в Ню Джърси под името Марта Костира. Тя е второто от шест деца в семейството, а още от малка се научава да готви, шие и градинарства. Именно тези умения по-късно ще се превърнат в основата на огромната ѝ бизнес империя.

Любопитното е, че преди да стане световноизвестна лайфстайл икона, Марта има съвсем различен професионален път. Като тийнейджър започва да работи като модел, а след това завършва история на архитектурата и европейската история в Barnard College. По-късно работи и като борсов посредник на Wall Street.

През 70-те години обаче решава да се посвети на кулинарията и дома. Започва с кетъринг бизнес, а постепенно изгражда медийна империя, която включва книги, списания, телевизионни предавания и продукти за дома.

Снимка: Getty Images

През 90-те години създава Martha Stewart Living Omnimedia – компания, която превръща името ѝ в глобален бранд. Днес MarthaStewart.com описва основателката си като предприемач, автор на десетки лайфстайл книги и носител на награда „Еми“ за телевизионната си работа.

Марта Стюарт обаче доказва, че възрастта не е причина човек да забавя темпото. През 2023 г. тя става една от кориците на Sports Illustrated Swimsuit на 81 години – превръщайки се в най-възрастната жена, позирала за специалното издание по това време.

На 3 август рожден ден празнува и един от най-успешните спортисти в историята – Том Брейди. Той е роден през 1977 г. в Сан Матео, Калифорния, и тази година навършва 49 години.

Пътят му до върха обаче не започва като приказка за „златното момче“. Брейди е избран едва в шестия кръг на NFL Draft през 2000 г. – под номер 199 от New England Patriots. Само няколко години по-късно той вече е сред най-големите звезди на американския спорт.

С Patriots Брейди печели шест титли на Super Bowl. След това преминава в Tampa Bay Buccaneers и още в първия си сезон с отбора печели седмия си трофей – рекорд, който остава недостижим за всеки друг играч в NFL.

Когато официално се оттегля след сезон 2022, Брейди оставя зад гърба си 23 сезона в NFL, седем титли на Super Bowl, пет награди за MVP на финала и три награди за най-ценен играч на лигата. Той държи и редица рекорди в историята на NFL.

Но пенсионирането не означава край на кариерата му в спорта. Днес Брейди е телевизионен анализатор за Fox и е съсобственик на Las Vegas Raiders. През 2026 г. той дори разкри, че е проучвал възможността да се завърне отново на терена, макар че в крайна сметка остава „много щастливо пенсиониран“.