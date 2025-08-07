Марта Стюарт влиза в нова роля - прави първи стъпки в света на козметиката. Тя създава своя собствена козметична линия в партньорство с д-р Дхавал Бханусали, който е сертифициран дерматолог. Двамата разработват марката Elm Biosciences, която включва серум и добавка, насочени към забавяне на стареенето.

84-годишната Марта е силно впечатлена от работата на д-р Бханусали. Тя споделя, че в процесът на разработка на продуктите е използвала собственото си лице, за да тества качеството. Линията ще излезе на пазара на 17 септември и ще включва двукомпонентна програма с серум и орален суплемент. Продуктите, които д-р Дхавал Бханусали нарича ''истинска биотехнологична линия'', са специално предназначени за удължаване на живота на кожните клетки.

Марката Elm Biosciences започва с два основни продукта - A3O™ Elemental Serum с цена от 135 долара - антиоксидантен серум на базата на A30 комплекс, който се бори с видимите признаци на стареене, като дехидратация, раздразнение и увреждане от UV лъчи и Inner Dose™ Daily Skin Supplement, струващ 50 долара и представляващ капсула, която се бори с хормоналния дисбаланс, възпаленията и оксидативния стрес.

''Преди години реших да се погрижа за кожата си'', споделя Марта Стюарт. ''По пътя срещнах д-р Бханусали и започнахме заедно да правим разработки, за да създадем нещо, което е различно от всичко останало.“

Козметичната линия се превръща във факт след пет години изследвания със съвети от над 350 дерматолози-консултанти.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK