Януари е пълен с имени дни и това не е случайно. Навремето хората са били ангажирани главно с обработката на земята и тъй като през зимата няма какво да се работи на полето, църквата е изпълнила календара с поводи за празнуване.

Йордановден, Ивановден, Антоновден и Атанасовден са доста популярни и едва ли ще пропуснете да поздравите празнуващите, но през януари има още доста имени дни. За ваше удобство публикуваме този списък.

Всички имени дни през януари

1 януари – Васильовден

Васильовден е традиционен празник на Свети Василий Велики, който православната църква чества на 1 януари, и в народния календар се смята за начало на новата година. На този ден децата обикалят къщите с украсени сурвачки, пожелавайки здраве и благоденствие, а домакините ги даряват с лакомства и пари.

Празничната трапеза е богата и включва специални ястия като баница или пита, орехи, мед, месо и други, а масата често се прекадява с тамян за прогонване на злите сили. Обичаят сурвакане има за цел да донесе здраве и берекет за цялата година.

Снимка: Ладислав Цветков, bTV

Празнуват: Васил, Василена, Василка, Весела, Веселин/а, Вълко, Вълчо

2 януари

Горан, Огнян/а, Пламен/а, Серафим, Силва, Силвия, Силвана

4 януари

Тихомир, Тихомира

5 януари – Зимен Кръстовден (Попова Коледа)

Този празник затваря цикъла на т. нар. „мръсни“ или „некръстни дни“ (от 25 декември), които според традицията са период, в който Исус още не е бил кръстен. На този ден църквата прави служба и освещава вода, която свещеникът разпръсква по домовете за здраве и защита от зли сили.

Народната традиция е постна трапеза и вярване, че природата и животните се прочистват, а ако вечерта звездите са ярки, това вещае добро бъдеще.

Имен ден имат Кръстьо и Кръстана.

6 януари – Богоявление (Йордановден)

На този ден православната църква чества Богоявление (кръщението на Исус в река Йордан). Житеите извършват Богоявленско хвърляне на кръста в реки, езера или морета, а смелите мъже се надпреварват да го извадят, защото това се счита за знак за здраве и благословия през годината. Църковните свещеници благославят водата, която според вярванията има пречистваща и здравословна сила.

На този ден празнуват: Богдан, Богомил, Божан, Божидар, Божил, Бончо, Боримир, Борис, Борислав, Боян, Данчо, Живодар, Йордан, Найден, Теодосий, Бистра, Богдана, Божана, Божидара, Бонка, Боримира, Бориса, Борислава, Бояна , Дана, Данка, Йордана, Йорданка

7 януари – Ивановден

На следващия ден след Йордановден идва Ивановден - името на св. Йоан Кръстител според народната традиция - и се свързва с продължение на водните обреди. В някои райони хората продължават да се къпят „за здраве“, като това е един най‑големите имени дни в България.

Снимка: БГНЕС

Всички именици: Анаки, Жан, Иван, Ивайло, Калоян, Ивелин, Иво, Йоан, Йовко, Йонко, Йончо, Янаки, Яни, Ивана, Иванка, Ивелина, Иванина, Ваня, Жана, Жанет, Ивайла, Ивета, Йоана, Йовка, Йонка

8 януари

Емил, Емилиан, Емилиян, Емо, Ема, Емилиана, Емилия

11 януари

Богдан, Богдана, Теодосий

12 януари

Таня, Татяна, Траяна

14 януари

Нина, Нино, Калчо, Адам

15 януари

Гаврил

16 януари

Ромил

17 януари - Антоновден

На празника на преподобния Антоний Велики в някои райони жените не вършат определени домакински дейности (като плетене или варене на боб и леща), защото се вярва, че така се предпазва семейството и дома от болести. Прави се малък кръгъл хляб (понякога намазан с мед), който се раздава за здраве на близки и съседи.

Празнуват: Андон, Антон, Антоан/а, Антоанета, Антонина, Антония, Донка, Дончо, Тони, Тонка, Тончо, Тоня, Тотьо, Тотка

18 януари - Атанасовден

На този ден се почита св. Атанасий, а според фолклора двамата братя Антон и Атанас са важни християнски фигури, свързани със защитата срещу болести. Обичаят включва раздаване на хляб и специална супа за здраве и често се свързва със занаятчийския празник на ковачите и металурзите.

Снимка: БГНЕС

Имен ден имат: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Начо, Таню, Таньо, Тинка

19 януари

Макарий

20 януари - Петльовден

Този народен празник често се свързва с ритуали за здраве на децата: майките приготвят и раздават месо от млад петел (или кокошка) с пожелания за крепко здраве и късмет през годината.

Именици: Евтим, Евтимия, Ефтим, Ефтимия

21 януари

Максим, Валери, Максимилиян, Неофит, Агнеса, Агния, Валерия

22 януари

Тимофей

24 януари

Аксения, Аксиния, Ксения

25 януари

Григор, Гриша, Григорий, Гаро

26 януари

Живко, Живка, Зоя

28 януари

Ефрем

