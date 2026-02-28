Носителят на „Оскар“ Морган Фрийман разкритикува Доналд Тръмп по време на гостуването си в предаването „MS NOW“, като не спести ругатните си пред водещия на „Last Word“ Лорънс О'Донъл.

Фрийман се появи за последно в предаването през 2020 г. след смъртта на активиста за граждански права Джон Луис и прочете последното му есе в предаването. В четвъртък О'Донъл отбеляза колко различен е светът сега и попита Фрийман дали има някакви мисли по въпроса.

„Мога ли да използвам някаква ругатня“, попита Фрийман.

Той продължи: „Ами, имаме някой, който седи в Белия дом и ни води надолу към дупка с лайна. Аз лично не мога да разбера как осъден престъпник, с 34 обвинения за престъпления – става президент. Как го прави?“

Фрийман визираше процеса за мълчание в Ню Йорк от 2024 г., в който Тръмп беше признат за виновен по всички 34 обвинения за фалшифициране на бизнес документи, за да прикрие предполагаем сексуален контакт с порноактьора Сторми Даниелс преди президентските избори през 2016 г.

„Когато казвате „Ами, той беше...“, не ме интересува. Това решение беше взето преди той да влезе в Овалния кабинет. Така че просто не ми се струва логично.

Тръмп отрече да е извършил нарушение, определяйки осъждането си като „нагласено решение“.

Фрийман рекламираше „The Gray House“ – сериал на Prime Video, който той помогна да се продуцира, драматизиращ истинската история на ръководена от жени мрежа от шпиони на армията на Съюза по време на Гражданската война. Но той твърди, че настоящите проблеми на САЩ отразяват далеч по-мрачен исторически период.

„Постоянно си спомням за Германия през 1935 г.“, каза той на водещия. „Какво се случваше там? Кафявите ризи, тези хора, които маршируват, особено през Берлин, събират хора, качват ги в товарни вагони и ги изпращат.“

Фрийман продължи: „Сега тази администрация иска да построи големи центрове за задържане.“

Снимка: Getty Images

По време на настоящото си управление Тръмп бързо увеличи броя на центровете за задържане на имигранти. Броят на задържаните се е увеличил с 50% през последната година, като безброй доклади описват нечовешки условия в съоръженията.

О'Донъл отбеляза, че „състоянието, в което се намира тази страна сега“, е деморализирало големи групи млади хора, които не могат да не чувстват, че политическият пейзаж е „най-лошият“ в историята, питайки Фрийман какво би казал на тези младежи.



Актьорът отговори: „Не знам какво бих казал на младите хора, освен ако изобщо сте наясно накъде вървим, къде сме в момента и накъде сме се запътили – и ако не сте съгласни с това – има един сигурен начин да променим посоката на страната ни: Гласувайте.“

Фрийман и преди е бил критичен към Тръмп. Преди изборите през 2024 г. се разпространи невярната информация, че актьорът е подкрепял кампанията му - актьорът веднага опроверга слуховете.

Междувременно Тръмп влезе в публичен спор и с актьора Робърт Де Ниро, който го обвини в унищожаване на страната, на което Тръмп отговори с обиди в социалната си мрежа.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER