Холивудската звезда Робърт Де Ниро разкритикува остро американския президент Доналд Тръмп след получаване на наградата си за цялостно творчество на филмовия фестивал в Кан, пише "Варайъти".

"В моята страна се борим с всички сили за демокрацията, която някога приемахме за даденост" срещу "невежия* президент на Америка", заяви 81-годишният актьор.

Де Ниро, яростен и дългогодишен критик на своя съгражданин от Ню Йорк Тръмп, заяви, че драстичните съкращения на президента във финансирането на изкуствата и образованието са умишлени. "Защото e приобщаващо. Изкуството обединява хората... Изкуството търси истината. Изкуството приема разнообразието. Ето защо изкуството е заплаха. Ето защо ние сме заплаха за автократите и фашистите", добави той.

Звездата от "Шофьор на такси" и "Добри момчета" разкритикува Тръмп за заплахите му да наложи мита върху филмите, "продуцирани в чужди страни".

"А сега той обяви 100-процентни мита върху филмовата продукция извън Америка. Не можеш да сложиш цена на творчеството. Но явно можеш да му сложиш мито. Разбира се, всички тези атаки са неприемливи. Това не е само американски проблем, а глобален", добави той.

"Не можем просто да седим и да гледаме. Трябва да действаме - и то веднага", призова той.

Холивудската легенда се разплака, когато неговият приятел Леонардо ди Каприо му връчи почетната награда "Златна палма".

Ди Каприо благодари на Де Ниро, че го е препоръчал на Мартин Скорсезе, който оттогава е направил шест филма със звездата - от "Бандите на Ню Йорк" до най-новия им съвместен проект "Убийците на цветната луна".

* По време на речта си Робърт де Ниро нарича Доналд Тръмп с думата „philistine president“ - съществително, което според Оксфордския речник означава: Person who is hostile or indifferent to culture and the arts. Примерна употреба: "I am a complete philistine when it comes to paintings". Думата се използва за човек, който изпитва неприязън или е безразличен към културата и изкуствата.

