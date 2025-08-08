Присъствието на оси в дома може да бъде не само досадно, но и опасно, особено ако сте алергични или имате малки деца. В летните месеци осите са особено активни и често изграждат гнезда на неочаквани места - под покриви, в тавани, навеси, по стените или дори в земята. Ако забележите засилено движение на тези насекоми около дома си, възможно е някъде наблизо да има гнездо. Но как да ги премахнем?

1. Откриване на гнездото

Първата стъпка е да установите къде се намира гнездото.

Наблюдавайте полета на осите и посоката, в която се движат.

Това може да е във вдлъбнатина на покрива, под перваз, в дупка в стената или дори в земята. Приближавайте се внимателно, без да нарушавате спокойствието на насекомите.

2. Определете подходящ момент

Най-подходящото време за третиране на гнездото е рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски, а осите са по-малко активни. Повечето от тях по това време са в гнездото и реагират по-бавно на заплахи.

3. Защитна екипировка

Ако решите да се справите сами с досадните оси, носете плътни дрехи с дълги ръкави, дълги панталони, ръкавици, защитни очила и по възможност мрежа за лице. Защитните дрехи са задължителни, тъй като ужилванията могат да бъдат болезнени, а понякога дори опасни за тези от вас, които са алергични.

4. Методи за премахване на гнездото

Един от най-ефективните начини е използването на инсектицидна пяна или спрей, специално предназначени за унищожаване на оси.

Напръскайте директно в отвора на гнездото, спазвайки указанията на продукта. Обикновено разстоянието за безопасно използване е между 3 и 5 метра. Повторете след 24 часа, ако осите продължават да летят около гнездото.

Домашен капан - Ароматът ще привлече осите, а сапунът ще разруши повърхностното напрежение и ще ги удави.

5. Какво да НЕ правите

В никакъв случай не се опитвайте да изгорите гнездото. Това е не само опасно, но и неефективно, защото огънят може бързо да се разпространи и да причини щети, вместо ползи.

6. Кога да потърсите помощ от специалисти

Ако гнездото се намира на трудно достъпно място и вие сте алергични към ужилвания, незабавно се обърнете към професионална фирма за дезинсекция. Те ще премахнат гнездото напълно безопасно.

Превенция - отървете се от осите завинаги

След като сте премахнали гнездото, важно е да предотвратите появата на ново такова. Запечатайте всякакви цепнатини и отвори по фасадата на дома, особено около прозорците. Не оставяйте отвън храна и сладки напитки, тъй като те силно привличат осите.

