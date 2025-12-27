Безспорно е, че новогодишните празници са едни от най-скъпите – във всеки смисъл на думата. Нужно е не само да закупим подаръци за близките си, но и да подготвим всичко за най-важната нощ в годината.

В България отдавна се е утвърдила традицията да се посреща Нова година пищно - неслучайно се вярва, че както я посрещнеш, така и ще я преживееш. Затова винаги се стараем да отрупаме богата трапеза. Голямото разнообразие от ястия обаче сериозно натоварва бюджета.

Ето защо е добре да имаме наум няколко практични трика, които ще ни облекчат и ще ни помогнат да спестим средства.

Съставките в ястията

Има салати и ястия, които лесно могат да се променят. Скъпите продукти могат спокойно да бъдат заменени с по-достъпни. В крайна сметка, евтиното не означава винаги по-лошо.

Продукти с дълъг срок на годност

Подобни продукти могат да се закупят предварително – като „уцелим“ момент на промоция или когато магазините все още не са повишили цените. Така може да се снабдим с консерви, оцет, сол, захар, подправки и зърнени храни.

Фермерски пазари

Там често качеството на продуктите е по-добро, а цените на някои стоки са по-ниски от тези в магазините. Освен това там може дори да опитаме продуктите преди покупка.

Планиране и списък с покупки

Не е добра идея да разчитаме на момента и паметта си. По-добре предварително да решим какво ще ни трябва за празничната трапеза. Така ще се предпазим от необмислени и импулсивни разходи.

Снимка: iStock

Може и без десерт

Традиционно, някои купуват торта за Нова година. За мнозина пък това изглежда странно - все пак не става дума за рожден ден. А десертът не е най-популярната част от новогодишното меню и спокойно можете да се откажем от него. Още повече, че след основните ястия така или иначе не остават сили за сладко.

Скромна декорация

За да спестим, може да се откажем и от скъпи украси за масата. Особено ако празнуваме в тесен семеен кръг, напълно достатъчни са свещи и красива покривка – те със сигурност ще създадат празнично настроение.

Храна от ресторант?

Приготвянето на празничната трапеза в навечерието на Нова година със сигурност не е любимо занимание за много домакини. Затова много от тях предпочитат да поръчват готова храна от ресторанти. Но, когато посегнем към менюто, добре е да си припомним, че домашно приготвените аналози излизат много по-евтино. Освен това, готвейки сами, можете да отдадам почит на семейните традиции.

Нещо, толкова елементарно

Не бива да забравяме и, че има продукти, които не губят качествата си при замразяване. Така че може да ги подготвим предварително, да ги замразим и да ги извадите от фризера непосредствено преди празника. Единственото условие е да познаваме правилата при използването на този метод.

Във видеото - как да бъдем неотразими в новогодиншната нощ, следвайки тенденциите за 2026 г.:



