Преди няколко месеца в ефира на bTV Story стартира турският сериал „Скъпа мамо“ – една вълнуваща история за 6-годишно момиченце, което губи в трагичен инцидент своята майка. Неочаквано обаче детето среща жена, която удивително прилича на загубената ѝ майка…



Историята на малката Зейнеп, нейната майка и появилата се сякаш от нищото и никому непозната сестра близначка може да бъде проследена всяка делнична вечер, от 22:00 часа.

Главната - и двойна роля в поредицата е поверена на една от най-обичаните турски актриси – Селин Сезгин. Тя е добре позната на българските зрители с емблематичната си роля на Мелек в „Намери ме“.

„Сюжетът на „Скъпа мамо“ ме грабна от момента, в който прочетох сценария – историята е изключително вълнуваща, увлекателна и същевременно трогателна, а развитието търпи непрекъснати обрати" споделя Сезгин. "Да изиграя двойна роля бе истинско предизвикателство за мен. Двете сестри – Джемре и Назлъ, имат свой собствен почерк и индивидуалност – колкото са еднакви, толкова са и различни. Но това, което силно ги обединени е безусловната майчина любов."



Но коя в живота е Селин Сезгин.

Детство и образование

Селин Сезгин е родена в Турция на 20 юни, 1990 г. Още от ранна възраст проявява интерес към изкуството и сцената. Израства в семейство, което подкрепя творческите ѝ стремежи, а училищните театрални постановки се превръщат в първите ѝ стъпки към професионалната актьорска кариера.

Продължава образованието си в сферата на изкуствата, като се насочва към актьорско майсторство. Амбицията и естественото ѝ присъствие пред камерата бързо привличат вниманието на продуценти.

Актьорска кариера и филми

Селин Сезгин участва в сериали сред които популярният „Намери ме“ (2014) и „Невинност“ (2021). След първоначалните си успехи, тя получава редица предложения и постепенно затвърждава позициите си като обещаващо лице в турската телевизионна индустрия.

Освен в сериали, Селин участва и в различни телевизионни и кино проекти, като демонстрира способност да влиза в различни образи – от драматични до по-романтични роли.

Личен живот

Подобно на повечето си колеги в съседна Турция, и Селин предпочита дискретността по отношение на личния си живот и романтични връзки. Тя не споделя често подробности в социалните мрежи и избягва излишна публичност.

Все пак, понякога публикува моменти от ежедневието си, професионалните ангажименти и кадри зад кулисите на снимачната площадка.

Така става ясно, че Селин се интересува от мода, пътувания и фотография и най-вече от изкуство. Свободното си време обича да прекарва със семейството и приятелите си.

Акценти от сериала "Скъпа мамо", вижте във видеото:



