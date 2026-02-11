С пълно право Линдзи Вон е наричана "кралицата на ските" – с четири Световни купи, 82 победи в стартове от Световната купа и олимпийско злато. Тя отдавна записа името си в историята на спорта, а случилото се преди дни на Олимпийските игри в Милано още веднъж демонстрира силата на духа ѝ – който дори физическите травми не успяват да пречупят.

Упоритостта на ски състезателката без съмнение се дължи на спортната ѝ отдаденост – нещо, което е наследила от своя баща. Алън Килдоу е бивш национален шампион по ски за юноши и въвежда Линдзи, както и нейните братя и сестри, в света на спорта от най-ранна детска възраст.

Той учи учи децата си не просто да карат ски – изгражда у тях чувство за дисциплина и силна мотивация и преди всичко борбен дух.

Линдзи и нейните братя и сестри

Линдзи има четирима братя и сестри – Карин, Лора, Дилън и Рийд Килдоу. Карин е второто дете в семейството, а останалите трима са тризнаци.

Те често са заедно на семейни празници и важни събития и поддържат близки отношения. Въпреки това Дилън, Рийд и Лора предпочитат да стоят далеч от светлината на прожекторите и са оскъдни фактите от живота им, които са публично известни.

Карин Килдоу

Линдзи и сестра ѝ Карин си приличат поразително – определяни са дори като „двойнички“. Карин е втората по възраст от петте деца в семейството - роденат е през 1998 г., четири години след Линдзи.

Двете сестри често се появяват заедно на публични събития. И всячески демонстрират подкрепата си, особено в трудни моменти. Именно Карин бе човекът, който застана плътно до Линдзи и даде първо официално изявление за медиите след ужасяващия инцидент с легендарната скиорка по време на Зимните олимпийски игри отпреди три дни.

Карин е съосновател на фондацията на Линдзи - Lindsey Vonn Foundation, подкрепяща млади момичета в развитието им в областта на образованието и спорта. Тя е и успешен професионалист в областта на маркетинга – има собствена компания, фокусирана върху бранд мениджмънт и стратегическото планиране за спортисти.

Има и участия в киното – снимала се е в американския драматичен сериал „Закон и ред“.

И макар да израства в спортно семейство и, подобно на Линдзи, да се научава да кара ски от ранна възраст, тя така и никога не става професионален скиор.

Лаура Килдоу

Тя е най-малката сестра и тризначка на Дилан и Рийд – родени през 1992 г.

За Лаура има оскъдна публична информация. Известно е, че предпочита да остава извън медиите и фокуса на общественото внимание.

Все пак Линдзи неведнъж е споделяла, че Лаура е важна част от живота ѝ от развитието ѝ като спортист – получавала е подкрепа от нея в трудни периоди, включително по време на разделите с мъжете в живота ѝ.

Подобно на своите братя и сестри и Лаура е карала ски в детските си години, но така и никога не се занимава със спорт професионално.

