Тя е една от най-красивите жени. Ако не в спорта като цяло, то със сигурност в ски спортовете. Известна е. Богата е. Има нюх за бизнес! Но дори тя се е сблъсквала с неприятни коментари и дори по нея са лепени етикети заради килограми, формата на тялото, възраст и дори това, че е сама и няма деца. Защо интернет не успя да прости?

През 2010 г. Линдзи Воб спечели златен медал на Зимните олимпийски игри. Оказа се в центъра на вниманието по цял свят, при това не само сред любителите на спорта. От спортистка стана модна икона и секссимвол. Но защо си спомня това с не много положителни чувства?

„Може и да изглежда, че се чувствам комфортно в тялото си, но не винаги е било така“, казва тя в интервю за подкаста „The Keep Going Podcast“. „Беше ми трудно, след като спечелих олимпийските игри, защото бях извадена от скиорския си балон и бях поставена сред звездите от шоубизнеса. Бях сред хора, които са с половината на моето тегло.“

Снимка: Getty Images

Макар да има тяло, на което много жени по света ще завидят, Линдзи няма мерки на супермодел. 36-годишната тогава жена е висока 178 см и е с тегло около 70 килограма. Достатъчни ли са тези параметри на някого, за да обсъжда, хули и да лепи етикети? Оказва се, че да. И никое постижение и блясък на златен медал не успяват да тушират надигащата се вълна. Защото там, където има слава, неизменно се ражда завист и набъбва ненужна бъбривост.

ЦЕЛУЛИТ И СТРИИ

След като става известна, все повече хора се интересуват не от спортните ѝ успехи, а от това как изглежда и с какво се облича. Много хора й казват, че не трябва да носи определени дрехи. причините? За някои дрехи е прекалено висока, за други - тялото й е твърде мускулесто. В продължение на години Линдзи Вон се е срамувала от тялото си. С времето, и с помощта на майка си, която е психолог, се научава да го приема такова, каквото е, и да се гордее с него.

„Имам целулит и имам стрии. Тренирам всеки ден и все пак имам тези неща. Така че това съм аз, или ме приемате каквато съм, или се махайте.“

И знаете ли какво постига точно с това толкова обсъждано тяло? Четири световни купи, 82 победи в стартове от Световната купа и олимпийско злато, участие на Зимната олимпиада, когато е на 41 години и с разкъсаната предна връзка на лявото коляно, получена само седмица преди старта. Дали стриите са повече от медалите й? Дали целулитът тежи повече от златните купи, които е подредила в дома си? А всъщност има ли нужда да отговаряме на тези въпроси. Защото отговорите биха били оправдание. А Линдзи няма нужда и не отива на името, което е изградила, да се оправдава.

Снимка: redbullcontentpool.com

НЕОМЪЖЕНА? КОЛКО ДА Е ГРЕШНО?

"Няма си мъж, затова кара ски!" - да, и такива коментари се появиха в мрежите по повод участието на Линдзи Вон за Зимната олимпиада. Когато тя или друга успяла жена застане на старта, част от публиката веднага „проверява“ пръста ѝ за пръстен. Парадоксално е, че при мъжете обикновено се проверяват само ските и подготовката. Проучвания показват, че за жените атлети бракът често се възприема от обществото като „край на кариерата“ или „пречка“. И отново парадокс - при мъжете обикновено женитбата се счита за „стабилност“.

Ако трябваше да гадаем по неофициални данни, вероятно над 70% от участничките на Олимпиадата са неомъжени. Но това не е статистика за „самота“, а статистика за отдаденост на една огромна цел.

Линдзи Вон е жив пример за това как една жена може да бъде на 41, да е „неомъжена“ по документи, но да е по-реализирана и независима от милиони други. През годините Линдзи има няколко публични връзки с известни спортисти и личности. Последната известна на широката общественост приключва през 2025 г. и е с бизнесмена Диего Осорио. Макар красива, талантлива и богата, се оказва, че прекарва последния Свети Валентин в компанията на нейните две кучета.

„Тази година Свети Валентин ще изглежда малко по-различно за мен… но имам двете си кучета, така че те ще бъдат моите валентинки. С всичко, което се случва в живота ми, понякога трябва да си напомням, че пътят е труден. Правя това, което обичам, и съм истински благодарна, че имам тази възможност. Но това не означава, че е лесно – и не означава, че понякога не се чувствам самотна.“

Неомъжена? Колко да е грешно? Любопитен факт е, че Линдзи успява да запази приятелски отношения с по-голяма част от мъжете, които са били в сърцето й. Поведението е присъщо на емоционално зрели и интелигентни хора. А пръстенът на ръката и брачното свидетелство не са доказателство за нито едно от двете.

Разгледайте всички снимки в Галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER