Някога чудили ли сте се защо целувките са полезни? Те не само са приятни, но и имат множество положителни ефекти върху здравето - както физическото, така и психическото.

Целуването е универсален израз на обич, любов и интимност, практикуван в различни култури по света. Въпреки че целувките играят ключова роля за поддържане на интимност между партньорите, някои хора не ги харесват, но след като прочетат фактите, изброени по-долу, те определено ще променят мнението си.

Какви са ползите от целувките?

Целуването изгаря калории

Докато се целуваме, не изгаряме толкова калории, колкото например при бягане, но целувките ускоряват метаболизма ни и ни помагат да изгаряме калории. Броят на калориите, които губим, зависи от продължителността и интензивността на целувката.

Укрепва връзката на двойката

Целувките насърчават интимността и помагат за укрепване на връзката в двойката. Когато се целуваме, както мъжете, така и жените произвеждат хормона окситоцин , често наричан хормон на любовта.

Можем ли да отслабнем чрез целуване?

Стимулира възбудата и подобрява сексуалността

Сексът помага за поддържане на здраво сърце и повишава самочувствието, а целувките също са част от прелюдията. Това може допълнително да възбуди партньора ви и да подобри цялостната връзка. Значението на целувките като част от началото се подчертава и от известни сексолози, които твърдят, че целувките помагат за увеличаване на шансовете и двамата партньори да имат добро и приятно еротично преживяване.

Предпазва от заболявания

Обмяната на слюнка е чудесна защита срещу вируси. Проучване от 2009 г. в списанието „Medical Hypotheses“ предполага, че целувките повишават имунитета на тялото ни. Друго проучване, проведено в университета Уилкс през 2004 г., установи, че участниците в проучването, които са правили секс поне веднъж или два пъти седмично, са имали по-високи нива на имуноглобулиново антитяло срещу инфекции.

Понижава холестерола

Според проучване от 2009 г. в Western Journal of Communication, авторите са установили, че целувките могат да имат положителен ефект върху нивата на холестерола в организма.

Намалява стреса

Експертите твърдят, че целувките понижават нивата на кортизол - хормон на стреса, който влияе негативно върху имунната система, ендокринната система и здравето на мозъка, особено на хипокампуса.

