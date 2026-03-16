Никол Кидман зашемети всички на церемонията по връчване на Оскарите 2026 с изключително нежна и елегантна рокля на Шанел, с камъни и пера, които приковаха всички погледи и оставиха гостите "без дъх".

Бляскаво завръщане на червения килим

Холивудската актриса Никол Кидмън отново доказа, че е сред най-елегантните звезди на червения килим. По време на церемонията на Оскарите 2026 г. тя се появи в изключително впечатляваща дизайнерска рокля, която веднага привлече вниманието на фотографи и модни критици.

Снимка: Getty Images

Дизайнът: пера, пайети, камъни и много шик!

Роклята бе изработена от специална бледорозова коприна и се отличаваше с безрамков корсет, богато украсен с черни и сиви пайети. В центъра на дизайна бе силуетът „peplum“ - модна линия, която подчертава талията и се разгръща около ханша. Този елемент беше допълнен с ефектни пера, които добавяха движение и драматичност към визията.

Перата в нюанси на бежово, розово и прасковено се преливаха от талията към дългата пола и шлейфа на роклята, превръщайки модела в едно от най-запомнящите се модни решения на вечерта. Дизайнът е адаптация на визия от кутюр колекцията на Шанел за пролет 2026.

Снимка: Getty Images

Диаманти и перли за завършек

Актрисата допълни роклята с изящни бижута от линията Chanel High Jewelry – диаманти и перли, които подчертаваха деликатната цветова палитра на тоалета. Косата ѝ бе оформена в меки, естествени вълни със среден път, а гримът - сияещ и розов, идеално пасваше на нюансите на роклята.

Присъствието на Никол Кидман на церемонията винаги се очаква с интерес от модните експерти. През годините тя е създала редица емблематични визии на червения килим, включително емблематичната рокля на Christian Dior от 1997 г., която се счита за един от повратните моменти в модата на наградите „Оскар“. Актрисата има пет номинации за „Оскар“ и печели статуетката за най-добра актриса през 2003 г. за ролята си във филма "The Hours".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER