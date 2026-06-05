Chanel представи своята колекция Métiers d’Art 2026 в една от най-неочакваните и коментирани локации на сезона – изоставената метростанция Bowery в Ню Йорк. Именно там, под земята на Манхатън, модната къща показа визията на новия си творчески директор Матю Блази, който превърна индустриалното пространство в сцена на висша мода и градска поезия.

Шоуто бележи и важно завръщане на Chanel в Ню Йорк – град, който за последно беше домакин на Métiers d’Art през 2018 г. в Metropolitan Museum of Art. Този път обаче посоката е различна: вместо музеен разкош – платформа с влак, който буквално „вкарва“ моделите на подиума.

Метрото като моден подиум

Колекцията е показана на живо в истинска работеща метростанция, където гостите слизат по стълбите, за да заемат местата си около релсите. Моделите се появяват от влак, а самата станция се превръща в част от декора – с метални конструкции, плочки и ретро детайли от нюйоркското метро.

Chanel използва характерната за Métiers d’Art концепция – всяка година да отдава почит на занаятчийството на модната къща, като комбинира ръчна изработка, висша мода и силна културна история. Този път фокусът е върху сблъсъка между лукса и градската реалност.

Нова посока за Chanel

Колекцията Métiers d’Art 2026 ясно показва новата естетика на марката под ръководството на Блази:

по-ежедневен лукс

комбинация между букле и градски стил

фокус върху практични силуети

контраст между елегантност и улична мода

Снимка: https://www.instagram.com

Най-коментираните визии

Една от силните страни на колекцията са така наречените „it pieces“ – дрехи и аксесоари с потенциал да станат хитове в следващите сезони:

Чанта със златен жираф

Диамантени фигурки

Снимка: https://www.instagram.com

Чанта ябълка

Разнообразие от материи, цветови комбинации и десени

Особено внимание привличат и обувките – класическите модели са преработени в по-смели версии с контрастни цветове и модерен почерк.

Снимка: https://www.instagram.com

Шоуто е част от дългогодишната традиция на Chanel да представя Métiers d’Art в различни градове по света – от Париж и Шанхай до Далас и Хамбург.

Métiers d’Art не е просто колекция – това е почит към занаятчийските ателиета на Chanel, които създават бродерии, пера, обувки и детайли за висшата мода - визуален разказ за трансформацията на Chanel. От класическите салони на Париж до подземното метро на Ню Йорк, марката показва, че луксът вече не живее само в елитарни пространства, а и в реалния, динамичен градски свят.