Освен с рекордите си на футболния терен, Кристиано Роналдо винаги е привличал вниманието и с бурния си личен живот. През годините името му е свързвано с редица известни модели и знаменитости, а връзките му често са били обект на засилен медиен интерес.

Днес обаче португалската футболна звезда изглежда е намерил стабилност до своята дългогодишна партньорка Джорджина Родригес и двамата планират дълго чаканата сватба.

Бурен любовен живот преди Джорджина

Още като млад футболист в Манчестър Юнайтед, Роналдо се превръща в една от най-желаните знаменитости в света. Медиите често го свързват с модели, телевизионни личности и инфлуенсъри, а всяка негова поява извън терена предизвиква огромен интерес сред медиите и феновете. Ето кои са жените, белязали сърцето на футболната звезда преди съдбовната му среща с Джорджина Родригес.

Връзката с Ирина Шейк, която цял свят обсъждаше

Една от най-известните му любовни истории е с руския супермодел Ирина Шейк. Двамата започват връзката си през 2010 година и в продължение на близо пет години са сред най-популярните звездни двойки. След раздялата си през 2015 г. нито един от двамата не разкрива подробно причините за края на отношенията, а и двамата продължават успешно своите професионални и лични пътища.

Ким Кардашиян и слуховете, които обиколиха цял свят

През 2010 г. медиите свързаха Роналдо с Ким Кардашиян, след като двамата бяха забелязани заедно в Мадрид. Срещата им породи множество слухове за романтична връзка, но така и не беше потвърдена официално. Въпреки това историята остана сред най-обсъжданите моменти от личния живот на футболиста.

Парис Хилтън и краткият летен романс

Година по-рано Роналдо попадна на първите страници на таблоидите заради предполагаемата си близост с Парис Хилтън. Според публикации по онова време двамата са прекарвали време заедно в Лос Анджелис, но отношенията им са били краткотрайни.

Любовни истории преди световната слава

Още в началото на кариерата си Роналдо е свързван с няколко известни личности от Португалия и Великобритания. Сред тях са телевизионната водеща и Мерче Ромеро, актрисата Рита Перейра, британската актриса Джема Аткинсън и испанският модел Нереида Гаярдо. Някои от тези връзки продължават само няколко месеца, но допринасят за изграждането на образа му на един от най-желаните спортисти в света.

Ново начало с Джорджина, което се превръща в семейство

През 2016 година Роналдо се запознава с Родригес, която по това време работи в луксозен бутик в Мадрид. Любовта между двамата пламва с всичка сила и бързо се превръща в една от най-стабилните връзки в света на спорта, а скоро ще прерастне и в брачен съюз. Заедно двамата изграждат голямо семейство и често споделят моменти от ежедневието си в социалните мрежи. Джорджина се превръща в неизменна част от живота на футболиста, като го подкрепя във всяка стъпка от кариерата му. След като двамата се сгодиха през 2025 г. след 9-годишна връзка, сега португалската футболна звезда ще мине под венчилото с любимата си!

Според английския вестник „Сън“ двойката ще се ожени в Мадейра, като катедралата столицата на острова Фуншал, е резервирана за грандиозна сватба. Това ще бъде кулминацията на любовта им след близо десет години заедно.