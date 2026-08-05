Болки във врата? Неудобно спане? Събуждате се изморени? Познати ли са ви тези усещания? Ако отговорът е "Да", може би имате проблем с възглавницата.

КАКВО МОЖЕ ДА НИ ПРИЧИНИ НЕУДОБНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА?

Ако сте схванати и изпитвате дискомфорт във всички мускули по тялото си през деня, помистелете как спите. С неудобната възглавница може да привикнете към неудобна поза за сън. Когато мускулите ви са в лоша позиция през нощта, идват проблеми с болки в гърба и/или врата. Например, ако спите по гръб, е хубаво да използвате тънка възглавница, за да не се огъва вратът ви.

Дискомфортът на тялото води до напрежение и чести събуждания през нощта. Той ще ви лиши от удоволствието, което носи сънят. Една "лоша" възглавница, може да затрудни мозъка и тялото да се отпуснат и на следващия ден ще се чувствате отпаднали. Проверете дали възглавницата ви е за смяна, като я огънете през средата и я оставите да се изправи сама в началната си форма – ако го направи, то всичко е наред.

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КОЕ Е НАЙ-ВАЖНО ПРИ ИЗБОРА НА ВЪЗГЛАВНИЦА?

Големината

Относно големината на възглавницата съществува стандарт, който е 50/70 сантиметра. Ако той ви се струва голям или малък, можете спокойно да направите индивидуална поръчка според потребностите.

Пълнежът

Това е може би е най-важната подробност, към която трябва да се отнесете най-сериозно. И не за друго, но на пазара има огромно разнообразие от възглавници с различен пълнеж. Като започнем от естествените материали и минем през изкуствените: пухени пера, силиконови топчета, вата, памук, спелта, латекс, силиконов пух, ароматни модификации с листа от чай и билки, както и с различни растителни био пълнежи - елда, люспи от просо и др. Възглавниците с нови технологии също са различни. Има такива с дълбоки въздушни канали, които охлаждат спящия и отнемат излишната топлина от главата на човека.

Всеки от пълнежите има своите плюсове и минуси. Комфортът е индивидуален.

Формата

Формата до голяма степен се определя от съдържанието. Ако имате проблеми с врата или шипове е най-добре да се спрете на модел, който е анатомичен и следва извивките на врата и главата. С ортопедичната възглавница можете да преборите и проблемите с кръста. Друго, на което можете да се спрете, са възглавниците с мемори функция. Те „помнят” извивките на главата ви известно време след като сте вдигнали главата си. За всеки е подходяща различна форма и това се определя най-вече от начина на спане.

ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА

Ортопедичната възглавница е възглавница с анатомична форма, която поддържа извивката на главата и врата. Тази възглавница поддържа правилното подравняване на гръбначния стълб, запазва естествената извивка на тялото и намалява болката.

Ортопедичните възглавници обикновено са изработени от поддържащи материали като виско, латекс и пяна с висока плътност. Тези материали осигуряват балансирано разпределение на налягането в областта на главата и врата, улеснявайки мускулната релаксация.

Когато избирате такава възглавница, съобразете височината й, според позата, в която спите най-често. Ако спите повече по гръб, височината й трябва да е 10 см.

Задната част на възглавницата трябва да е малко по-висока.

Бамбуковите възглавници са едни от най-достъпните като цена.

Възглавниците, изработени от дишащи, хипоалергенни материали, осигуряват по-здравословна среда за сън, като намаляват риска от изпотяване и алергични реакции.

Ортопедичните възглавници със свалящи се и перащи се калъфи предлагат предимства по отношение на хигиената и осигуряват дълготрайна употреба.

Съобразете и спрямо здравословните проблеми, които имате.

Хронична болка във врата или проблеми с шийните дискове: помислете за цервикална или контурирана ортопедична възглавница .

Алергии или астма : Изберете хипоалергенни материали като латекс или синтетични пълнежи .

Сънна апнея: може да се възползвате от клиновидни възглавници или възглавници, предназначени да насърчат спането настрани.

Тествайте възглавницата си у дома, ако е възможно – някои магазини предлагат пробни периоди. Сменяйте възглавницата си на всеки 18–36 месеца, в зависимост от материала. Комбинирайте с поддържащ матрак за максимален ефект. Ако се събудите с изтръпнали ръце или скованост във врата, преоценете височината и твърдостта на възглавницата.

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КАК ДА ПОЧИСТВАМЕ ВЪЗГЛАВНИЦИТЕ?

Повечето възглавници би трябвало да имат етикет дали са подходящи за пране в пералня. Ако е така – супер, ако ли пък не, тогава не забравяйте да ги проветрявате и да „разбухвате” съдържанието им. Вътре могат да се настанят бактерии и микроорганизми.

Когато сложите възглавницата в пералнята, не забравяйте да добавите и топки за тенис. Те се използват и при пране на зимни якета, пухенки, завивки и др.



Освен в пералнята, може да освежите възглавницата си и със специални антибактериални спрейове. Те предпазват от замърсявания, акари и неприятни миризми.

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Как да имаме по-добър сън - вижте във видеото.