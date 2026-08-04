Водката може да има много повече приложения от това да бъде основа за летен, освежаващ коктейл. Оказва се, че алкохолната напитка може да бъде и полезен помощник и в домакинството, с редица приложения.

Професионалисти разкриват пред Тhe Spruce шест лесни и практични начина да приложим водката у дома - от премахване на упорити замърсявания и неприятни миризми, до връщане на блясъка на повърхностите. Някои от тези трикове вероятно ще ни накарат да се запитаме защо не сме ги пробвали досега.

Премахване на етикети

Водката може да се окаже изненадващо ефективно решение в желанието ни да премахнем досадни лепкави етикети от буркани, чаши, рамки за снимки или кутии за съхранение. Причината е, че алкохолът разгражда лепилото от леки до умерено залепнали стикери.

Методът е изключително лесен - просто нансяме малко водка върху кърпа и я притискаме към етикета за около минута. След това етикетът ще се отдели значително по-лесно.

Връщане на блясъка на хром и метални повърхности

Водката премахва петна от вода и възстановява блясъка на хромирани, метални или повърхности от неръждаема стомана, без да надрасква, което я прави сравнително безопасен избор. Достатъчно е да нанесем малко количество върху мека кърпа и да разтрием внимателно повърхността.

При неръждаемата стомана е нужно да подходим малко по-внимателно и първо да направим тест върху малък, незабележим участък, особено ако уредът има специално покритие или матова повърхност. Това е особено важно при черна неръждаема стомана или покрития, наподобяващи матиран месинг, тъй като тези материали могат да бъдат по-чувствителни.

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Освежаване на обувки

Неприятната миризма от обувките е често срещан проблем, но водката може да помогне бързо да се справим с него. Освен че неутрализира аромата, тя унищожава и бактериите, които често са причина за него. Достатъчно е да напръскаме малко количество от течността във вътрешността на замърсените обувки и ги оставим да изсъхнат през нощта.

Този трик може успешно да се приложи върху маратонки, ботуши, домашни чехли. Водката няма да причини увреждания на материала.

Почистване на стъкла и огледала

Алкохолът може да се превърне и в универсален почистващ разтвор за стъклени повърхности – ефективно премахвайки мазни следи и оставяйки повърхностите чисти и блестящи, без неприятни ивици.

За целта е нужно да смесим равни количества водка и вода в бутилка с пулверизатор. Водката може да бъде по-добър избор от оцета, особено в по-влажни помещения, тъй като оцетът се изпарява по-бързо.

Почистване на бижута

Любимите ни украшения също могат да възвърнат своя блясък с помощта на този вид алкохол - но само ако са изработени от диаманти или определени скъпоценни камъни. По-меки камъни като опал например могат да бъдат повредени.

При правилно използване обаче има редица предимства – помага за премахване на натрупаната мазнина и връща блясъка на бижутата.

Без мухъл и плесен

Водката може да намери приложение и в борбата с повърхностния мухъл – например този, който често се появява в ъглите на банята. За да се справим с проблема, напръскваме засегнатото място с неразредена водка и я оставете да действа около 10 минути. След което изплакваме добре повърхността.

Според експертите водката е по-щадящ вариант от белината, тъй като е по-малко агресивна и може да се използва върху непорести повърхности, без да създава допълнителни проблеми.