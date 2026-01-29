През последните няколко години интересът към оризовия оцет – незаменима съставка в азиатската кухня, все повече нараства. При това с приложенията му извън кухнята - от грижа за кожата до почистващи продукти.

Според експертите, оризовият оцет, благодарение на процеса на ферментация, е богат на антиоксиданти, аминокиселини и органични киселини. Смята се, че тези компоненти борят свободните радикали в организма, а по отношение на кожата и забавят признаците на стареене.

Средство за красота

В Япония и Корея, оризовият оцет се използва от векове в ритуалите за красота. Традиционно се разрежда с вода и се използва като тоник за лице, който стяга порите и придава сияен вид на кожата. Друго негово забележително свойство е способността му да премахва петна, причинени от слънчевите лъчи, както и да се бори срещу бръчките.

Част от хранителния режим

От хранителна гледна точка се смята, ЧЕ оризовият оцет подпомага метаболизма и храносмилането. С характерния си мек и леко сладък вкус, е идеален за овкусяване салати, маринати и за подобряване на вкуса на ястията с ориз.

Как да направим оризов оцет у дома

За да приготвим оризов оцет по традиционен метод, трябва внимателно да следваме следните стъпки:

Необходими продукти:

1 чаша ориз – за предпочитане от италианският сорт Балдо или жасминов ориз)

2 чаши вода

1 супена лъжица захар - за стартиране на ферментацията

1 супена лъжица натурален оцет – ябълков, който действа като стартер за маята

Стъклен буркан

Кърпа от тензух или тънка материя

Приготвяне на ориза

След като оризът се измие добре, се вари с 2 чаши вода до мека консистенция. Тук не е важно зърната да останат цели - целта е да се извлекат основните хранителни вещества на ориза във водата.

След като сваряването, водата се прецежда от ориза. Именно водата е това, което ще използваме за приготвяне на оцета, самият ориз не се включва в рецептата.

Оризовата вода се оставя да изстине до хладка – след което се добавя 1 супена лъжица захар и се разбърква. Захарта служи като хранителен източник за полезните бактерии, които ще участват в процеса на ферментация.

Добавя се и 1 супена лъжица натурален оцет. Тази стъпка гарантира по-здравословен и бърз процес на ферментация.

Процес на ферментация

Приготвената смес се прехвърля в стъклен буркан. Покрива се с тензух – за да може сместа да "диша". Бурканът се съхранява на топло място, далеч от пряка слънчева светлина.

Съдържанието се разбърква веднъж на ден с дървена лъжица. Целият процес отнема средно 3–4 седмици. Нормално е да се появи кисела миризма и тънък слой на повърхността с времето.

След като оцетът е готов, сместа се прецежда и се прехвърля в чиста бутилка. Бутилката се запечатва и се оставя на хладно място за още 1–2 седмици, докато оризовият оцет е напълно готов за употреба.

А ето как да си направим оризов грис - по рецепта на културиста Валентин Петров:



