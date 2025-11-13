Често в кухнята или менюто ни попадат два вида оцет - "обикновен" и балсамов, още наричан "балсамико". Но каква е разликата между тях и кой е по-добър избор за здраве и вкус?

Обикновен оцет

Ползи

Основната активна съставка във всички оцети е оцетната киселина. Тя се свързва с някои положителни ефекти върху кръвната захар и обмяната на въглехидрати. Например, преглед на проучвания при ябълков оцет установи, че потреблението му може да има благоприятен ефект върху гликемичния статус при възрастни с диабет или нарушения.

Оцетът е нискокалорична добавка, което означава, че може да се използва като заместител на по-калорични дресинги, сосове или мазнини - това помага за намаляване на калориите при балансирана диета. Освен това е евтин, ефективен и лесен за употреба.

Рискове

Повишената киселинност: консумация на неразреден оцет или на големи количества може да доведе до износване на емайла на зъбите, раздразнение на стомаха или хранопровода.

Въпреки положителните изследвания, много от проучванията са малки, краткосрочни и не гарантират силни клинични препоръки - т.е. оцетът не е лек или заместител на лечение, както обещават някои рецепти от народната медицина.

Снимка: instagram.com/jamieoliver/

Балсамов оцет

Ползи

Балсамико също съдържа оцетна киселина, но освен това има и допълнителни съставки като поли­феноли (от гроздовия материал) - което означава потенциално антиоксидантно действие.

Проучвания сочат, че балсамико може да подпомогне контрола на кръвната захар, да има благоприятен ефект върху нивата на „лошия“ LDL холестерол (или поне да забави окисляването му) и да подпомага храносмилането.

Ниска калорийна стойност: за 1 супена лъжица се посочват около 14 калории.

Рискове

Отново, киселинността остава фактор: балсамико може да доведе до стомашно раздразнение, рефлукс, увреждане на зъбен емайл при чест прием.

Качеството на продукта много зависи: евтини версии може да съдържат добавена захар, концентрати, или да са с по-малко активни съставки — което намалява потенциалните ползи.

Снимка: iStock

Кой е по-здравословният избор?

Нито обикновения оцет, нито балсамико могат със сигурност да се определят като по-здравословен вариант. И двата вида предлагат уникални ползи, така че изборът зависи от вашите специфични здравословни цели и предпочитания.

Класическите оцети, като ябълковия, помагат за регулиране на кръвната захар и насърчаване на здравето на червата, но балсамовият донякъде изпреварва обикновения. Ето какви са предимствата му:

Допълнителните съставки, като поли­феноли например, му дават потенциално по-броен ефект.

Подходящ е за разнообразяване вкуса на салати и дресинги, което води до заместване на по-калоричните сосове на пазара.

Използва се често в по-умеренo количество, което може да е предимство от гледна точка на контрол върху приема.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK