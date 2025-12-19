На 17 декември в столичната галерия „Милениум“ се състоя поредното издание на социално-културния проект „Вечери на стила“ на "Академия за мода", създаден от проф. д.н. Любомир Стойков.

Темата Glam Night насочи вниманието към гламура като стилова категория и неговите съвременни интерпретации, разглеждайки модата като форма на визуален изказ - едно дръзко изразяване на себе си. А за наистина смелите имаше отливка на дизайнерски ръце върху рокля - символ на вечен моден отпечатък.

Гламурът като стилова рамка

Блясък и изтънченост, а не просто самоцел. Дизайнерските решения варираха от класически вечерни силуети до по-артистични и концептуални прочити, като общият знаменател беше стремежът към изчистена елегантност и визуална завършеност. Драпировките и декоративните елементи работеха със светлината и движението, без да доминират над конструкцията на облеклото.

Дизайнерски прочит, който вдъхновява - отливка на ръце и още много изненади

Във вечерта, посветена на темата Glam Night бяха показани няколко тематично издържани произведения на носителите на „Златна игла“ – Николета Фархат (NF Maison De Couture), Стоян Радичев (Radichev), Ивет Апостолова (Ivette Bianchi), Лиляна Петрова - Лулу (BYLLU) и Мария Радославова (Mia Touché). Своя дебют във Вечерите на стила направи 16-годишната дизайнерка Елендаевал Джоунс (House of Eval).

Модното ревю започна с Ивет Бианки – носител на „Изгряваща звезда 2025“ в категория „Международни успехи“ и носител на „Златна игла 2024“ в категория „Най-добър млад дизайнер“. Тя презентира тоалет, част от колекцията „Ръката (ръка на карти)“, която бе представена за първи път по време на Седмицата на модата в Париж. Лиляна Петрова – Лулу, дизайнер на BYLLU и носител на „Златна игла 2025“ в категория „Артистична мода“, представи дълга сатенена рокля, вдъхновена от нейната картина We Know. Мария Радославова – дизайнер на Mia Touché и двукратен носител на „Златна игла“ в категория „Аксесоари“, презентира модел Diamond Leopard - лимитирана серия и част от авторската ѝ концепция.

16-годишната дизайнерка Елендаевал Джоунс, създател на бранда House of Eval, представи тоалет от своята дебютна колекция „Златни ръце“. В тоалета са вплетени реални отливки на ръката на младата дизайнерка – символ на признателност към занаятите и изкуството.

Стоян Радичев - носител на „Златна ножица 2025“ в категория „Принос към луксозната мода“ и трикратен носител на „Златна игла“, презентира ефектна черна рокля тип русалка, богато украсена с пера, черни перли и кристали.

Модното ревю завърши с две предложения от първата самостоятелна колекция на Николета Фархат - „Сянката на самодивата“, която броени дни бе удостоена от Академията за мода с най-високата награда „Златна игла 2025“ в категория „Дизайнер на годината“. Първото предложение на дизайнерката, която работи при световноизвестния дизайнер Ели Сааб от 20 години и в момента е на позицията Senio designer, Haute Couture, бе елегантно палто, изработено от букле „кантарѐли“. Вторият аутфит бе елегантна драпирана вечерна рокля, изработена от Moonlight Gold) лурекс в деликатна преливка от черно, златист олив и злато.

Пространството на галерия „Милениум“ и изложбата „Безсмъртни послания“ на Ставри Калинов допринесоха за вълшебната атмосфера, поставяйки модата в диалог с изобразителното изкуство.

А какви нови модни тенденции се крият зад ъгъла? 2026 наближава, а трендовете вече са факт!

Завръщане на ретро стила от 80-те.

Indie sleaze отново е тук!

За зима 2026 - палта и якета с яка тип фуния.

Скини дънките стават хит номер едно!

Модни експерти са убедени, че през следващата година цветовете ще бъдат ярки, а плетивата ще се завърнат като основен мотив в гардероба. Акцентира се на бохемската елегантност и свободата в изразяването на индивидулания стил. Дръзки животински принтове също ще бъдат едни от най-желаните за смел, но шикозен тоалет. Социалните мрежи също отново казват своята дума и диктуват новите тенденции. Тикток е водеща платформа, която бързо и лесно налага модни трендове. Микроестетиките продължават да доминират – всяка със собствен визуален код, настроение и послание. Те се сменят бързо, но дават свобода за експерименти и лична интерпретация. Най-важното в модния свят през 2026 г. не е „да изглеждаш модерно“, а „да изглеждаш като себе си“. Смесването на стилове, винтидж и нови артикули се превръща в стандарт. Целта е ясен и силен, личен почерк, който вдъхновява.

