В началото на седмицата Академията за мода връчи тазгодишните награди "Златна игла", а дизайнер на годината стана Николета Фархарт. Но ето какво се случва зад кулисите на модните награди.

"За нас, в Академията за мода е най-важно историята на облеклото все повече да става част от историята на изкуството", споделя предстедателят на модната академия - проф. Любомир Стойков

Кое е по-красиво и как се дава оценка?

"Има три фактора, които определят кое е по-красиво - специалистите журналисти, които добре разбират модата, пазара и третият фактор - трендсетърите - лидерите на вкуса, инфлуенсъри. Но разбира се, най-важното - времето" - категоричен е професор Стойков

"Успяват да се наложат онези творци, които от цялото това разнообразие съумяват да извлекат екстрата на новото", допълва още той.

Николета Фархат – носителка на "Златна игла" за дизайнер на 2025 г.

Дизайнерката, която спечели "Златна игла" за 2025г., определя стила си като чистота. Повече романтика и може би малко дързост.

"Залагаме на сложни конструкции. Материите са изработени от нас, в нашето ателие. Мисля че нашето предимство е в креативността на материите", споделя дизайнерката.

Кой определя тенденциите и има ли място лошия вкус в света на модата?

"Тенденциите се определят от реалния живот, а не от дизайнерите и медиите. Всичко, което е устойчиво и е различно от предишното, всичко което носи в себе си бунт – е модерно", споделя проф. Любомир Стойков

А има ли място в модния свят и за лошия вкус?

"Да, но само в гротеската"- убеден е председателят на Академията за мода.

