ОВЕН

Ще се наложи да разрешавате семейни проблеми. Не ви е приятно това задължение, но ще ви донесе спокойствие. Ако не сте достатъчно тактични и не премълчавате рискувате отново да се лишите от сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Следобед се отдайте на развлечения със семейството си. Ще заслужите тяхното одобрение. Вечерта отидете на ресторант с любимите си хора, а след това се отдайте на сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта се подгответе за проблеми с ваш роднина, който ще ви изненада неприятно с предателството си. Приемете фактите и не се ядосвайте. Ваши съседи се опитват да съсипят брака ви, защото искат да привлекат към себе си партньора ви и да го използват.

РАК

След работа се приберете у дома и си почивайте. Възползвайте се от шанса да стабилизирате отношенията си в семейството. Не пропускайте секса с любимия.

ЛЪВ

Вечерта си почивайте или отидете на гости за да се заредите с положителни емоции. Подарете романтични мигове на интимната си половинка и се отдайте на сексуални удоволствия.

ДЕВА

Отхвърлете задълженията си у дома, особено ако са свързани с ремонти, за които сте извикали майстори, но стоите и ги наблюдавате. От значение е да запазите спокойствие и да не се ядосвате. Не се захващате с разрешаване на лични проблеми и не спорете с партньора си.

ВЕЗНИ

Следобед лични проблеми ще ви накарат да забравите за почивката си. Справете се бързо и се отдайте на приятни емоции. След като се справите с проблемите си създайте романтична обстановка и се отдайте на сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Подгответе се за упреци от брачния си партньор, че го изоставяте на произвола на Съдбата, само защото ви изпращат на курсове зад граница. Няма как да го убедите в противното. Не се изненадвайте, ако ви накаже с лишаване от секс.

СТРЕЛЕЦ

Съветвам ви преди пътуване за ден или два да обсъдите намеренията си с близките си, за да избегнете разправиите и да се уточните кой ще готви вместо вас, ако сте семейни и имате деца. Вечерта се отдайте на чувствата си и на сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Разсеяни сте заради лични проблеми, притиснали ви от сутринта, които трябва да разрешите до края на деня. Съдбата ви подлага на изпитание, за да види дали сте склонни към компромиси и към признаване на вашата вина за липсващия сексуален живот.

ВОДОЛЕЙ

Личният ви живот е свързан с разочарования, породени от силно изразените ви материални стремежи. Сексуалните ви отношения са в криза, заради съмненията на партньора си, че го използвате.

РИБИ

Вечерта ще ви натоварят със семейни задължения, които не сте отхвърлили заради отсъствието си от дома. Бъдете отговорни към близките си и не се измъквайте с извинения, че сте уморени. Сексуалните удоволствия ще ви възвърнат силите и доброто настроение.

