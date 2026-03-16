Джеси Бъкли спечели първия си „Оскар“ за най-добра актриса в главна роля - за ролята си във филма „Хамнет“.

Бъкли, която е ирландка, подчерта, че днес е Денят на майката във Великобритания.

„Затова бих искала да посветя това на прекрасния хаос в сърцето на майката“, каза тя в речта си при получаването на наградата. „Всички ние произлизаме от род на жени, които продължават да творят въпреки всички трудности.“

Снимка: Getty Images

Бъкли отбеляза, че се вдъхновява от изкуство и сърцата на колегите си и иска да работи с всеки един от тях.

Джеси Бъкли се появи в рокля в розово и червено на церемонията. Номинираната за най-добра актриса звезда беше с аутфит с голи рамене. Колието й направи силно впечатление на всички, а повече от него блестеше усмивката й в ярко червено червило. Феноменалното й изпълнение в "Хамнет" може би ще я удостои със златна статуетка. „Толкова съм горда и за мен е чест да бъда до всички тези изключителни жени и да бъда там с Хамнет. Много съм щастлива.“ - сподели тя за Холивуд Рипортер.

Снимка: Getty Images

Звезден екип и режисура

Режисьор на лентата е носителката на „Оскар“ Клои Жао (Nomadland). В главните роли са едни от най-талантливите актьори на своето поколение: Пол Мескал като Уилям Шекспир и Джеси Бъкли като съпругата му Агнес (Ан) Хатауей. Джеси Бъкли прави героично изпълнение като съпругата на Шекспир, Агнес, и майката на децата му. Но изпълнението й е толкова силно, че тя би могла да бъде майката на всички нас – заземения, почти шамански дух, принуден да приеме смъртта на сина си Хамнет. Междувременно Пол Мескал играе Шекспир, който излива мъката си в „датската пиеса“, но както актьорът, така и героят са засенчени от емоционалните моменти в тази история.

За какво се разказва във филма?

Сюжетът се фокусира върху смъртта на 11-годишния син на Шекспир – Хамнет, през 1596 г. Историците и О'Фарел предполагат, че неговата смърт е основният катализатор за написването на една от най-великите трагедии – „Хамлет“, само няколко години по-късно. „Хамнет“ започва с Агнес, свита в поза на ембрион в основата на дърво – Дървото на живота – сякаш е държана в прегръдката на корените му. Тя има личен сокол и знае как да лекува с билки. Филмът е изпълнен със символи - някои разпознаваеми, други почти подсъзнателни. Гледайте да не държите в очите си твърде много сълзи, за да имате ясен поглед за тях. В контраст с органичните извивки на Агнес, Уилям е вътре, лицето му е оградено зад правоъгълни прозорци. Той работи като учител по латински, за да изплати дълговете на баща си. Уилям се влюбва лудо в Агнес почти на мига. А когато има любов, всичко може да се случи.

