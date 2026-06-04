На фона на очакваното увеличение на цените на електроенергията през юли тази година и горещите летни дни много домакинства се питат кое решение е по-изгодно и практично – климатик или вентилатор. Отговорът зависи от размера на помещението, нуждата от охлаждане и това колко често използвате уреда. Ето как да направите правилния избор за себе си.

Каква е разликата?

Климатикът активно охлажда въздуха, като извежда топлината извън помещението. Вентилаторът не понижава температурата, а създава въздушен поток, който помага на тялото да се охлажда по-лесно чрез изпаряване на потта.

Разход на електроенергия

Една от най-съществените разлики е консумацията на ток.

Вентилатор - обикновено между 30 и 100 W, което го прави значително по-икономичен за продължителна употреба.

- обикновено между 30 и 100 W, което го прави значително по-икономичен за продължителна употреба. Климатик - според модела и режима на работа потреблението често е между 500 и 2000+ W. Инверторните модели са по-ефективни, но все пак използват повече електроенергия от вентилаторите.

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Данни на международни енергийни агенции и производители на климатична техника показват, че вентилаторите са сред най-нискоенергийните уреди за домашно охлаждане, докато климатикът осигурява реално охлаждане срещу по-висок разход на ток.

Комфорт в жегите

Ако температурите навън са умерени, вентилаторът често е достатъчен за комфорт. При продължителни горещи вълни, особено когато температурата в дома надвишава 30°C, климатикът е значително по-ефективен за поддържане на безопасна и комфортна среда.

Според експерти по обществено здраве охлаждането на помещенията е особено важно за възрастни хора, малки деца и хора с хронични заболявания, които са по-уязвими при екстремни горещини.

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Практичност и поддръжка

Вентилатор - по-евтин за покупка, лесен за преместване и практически без сложна поддръжка. Подходящ е за малки жилища или като допълнение към климатик.

Климатик - изисква монтаж, периодично почистване на филтрите и професионална профилактика. Предимството му е, че може да се използва целогодишно – за охлаждане през лятото и отопление през зимата.

Как да намалите сметките, ако използвате климатик?

Настройвайте температурата на около 24–26°C вместо на много ниски стойности.

Използвайте режимите за енергоспестяване, ако уредът ги предлага.

Поддържайте филтрите чисти – замърсените филтри увеличават консумацията.

Затваряйте прозорците и спускайте щорите през най-горещите часове.

Комбинирайте климатик и вентилатор – вентилаторът помага за по-доброто разпределение на хладния въздух и може да позволи по-висока настройка на температурата.

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Ако основната ви цел е минимален разход на електроенергия, вентилаторът е по-икономичният избор.

Ако обаче търсите реално охлаждане и комфорт при високи температури, климатикът е по-ефективното решение, макар и с по-висока цена за електричество. За много домакинства най-практичният вариант е комбинацията от двата уреда – климатик за най-горещите дни и вентилатор за по-умерени температури и по-ниски сметки.