Почистването на климатика може да излезе скъпо, но можете сами да направите малък сервиз на климатика и да спестите много пари. Редовната поддръжка на климатика е важна не само за неговата работа, но и за качеството на въздуха в дома ви.

Има два вида сервизно обслужване – дребно и основно сервизно обслужване на климатик. Докато основното обслужване трябва да се извършва от професионалисти, дребното обслужване, което включва почистване на филтъра, може лесно да се извърши у дома от всеки.

Как сами да почистите климатика си?

Първо, изключете го от контакта. След това извадете филтъра и го напръскайте с дезинфектант, който убива бактерии и гъбички. Оставете го да изсъхне, след което го поставете обратно на мястото му.

Можете да измиете филтъра с препарат и вода, след което да го подсушите и да го поставите обратно в устройството. Редовното почистване на филтъра осигурява по-чист въздух и по-добра работа на климатика.

Кога е необходимо професионално почистване?

Препоръчва се основен сервиз на климатика веднъж годишно и включва цялостно почистване както на вътрешния, така и на външния модул. Лесен начин да проверите дали е време за сервиз е да включите климатика си на отопление, да намалите вентилационните отвори и след това да го изключите.

Използвайте фенерче, за да погледнете вътре. Ако забележите мръсотия или мухъл, то тогава е време да се обадите на професионалист.

Редовната поддръжка ще удължи живота на вашия климатик и ще осигури по-здравословен въздух във вашия дом.