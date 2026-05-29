Сияна Алекова стана шампионка на обръч при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Алекова, която взе злато в отборната надпревара заедно с Емилова и Александра Петрова, след това триумфира на финала на обръч. Тя изпълни отлично композицията си и съдиите й дадоха най-високата оценка - от 27.100 точки (11.2 трудност, 7.950 изпълнение, 7.950 артистичност).

Сияна Алекова - грация и гордост

Сияна Алекова е млада българска гимнастичка в художествената гимнастика, състезаваща се при девойките, която успя да накара цяла България да се гордее с нейното постижение като стана европейска шампионка на обръч при девойките на Европейското първенство във Варна. Възхитителна и талантлива, Сияна Алекова доказа, че е готова тепърва да покорява високи върхове в спорта. Но коя е тя в извън залата и какво не знаем за красивата Сияна?

Майката - силата, която я държи

Има силна връзка с майка си и прекарва голяма част от времето си с нея. На различни кадри в Инстаграм профила на Сияна Алекова виждаме, че тя често посещава различни места заедно със своята майка. По всичко си личи, че двете имат силна връзка и прекарват много време заедно, обичат да пътуват и до екзотични дестинации. Изглежда са наистина близки, тъй като майка й - Кристина също доста често публикува техни общи снимки с емоционални послания, които показват огромната любов, грижа и подкрепа, които тя дава на дъщеря си. На един от кадрите Кристина пише за Сияна:

“Дъщерята е един от най-красивите подаръци, които този свят може да поднесе.“

Упоритост, воля и талант - тя не се отказва

Безспорно много талантлива, но и със забележителна воля - Сияна Алекова често споделя клипове в своя Инстаграм, в които показва повече от своите тренировки. Показва съчетанията, които прави и е видимо колко усилия, упоритост и търпение влага във всяко грациозно движение. Освен елегантност, нежност и грация, при Алекова притежава и онзи специфичен блясък в очите, който се случва само, когато човек наистина прави онова, което обича. При нея определено волята и призванието са в синхрон, а успехите са факт!

Сияна Алекова е фенка на пътуванията и дългите срещи с приятели, тя споделя моменти с близки приятелки и често набляга на това колко е благодарна за всичко, което й се случва в живота.

Стил и качества

Според спортни анализатори и публикации в българските медии, Сияна Алекова се отличава с:

силна артистичност;

стабилно изпълнение;

добра техника на уредите;

увереност при състезателни изпълнения.

На Европейското първенство във Варна нейната композиция на обръч получава високи оценки както за трудност, така и за артистичност и изпълнение.

Значение за българската художествена гимнастика

България е сред водещите сили в художествената гимнастика, а Сияна Алекова е истински талант от новото поколение гимнастички, които могат да продължат успехите на състезателки като Боряна Калейн и Стилияна Николова. Успехите ѝ на международната сцена през 2026 г. я поставят сред най-перспективните млади състезателки в Европа.