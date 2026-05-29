Родители в социалните мрежи изпробват любопитен и доста забавен метод за овладяване на детски истерии – в момента на най-силен плач или повтарящо се тръшкане те внезапно изкрещяват „Джесика“, сякаш някой друг е в стаята. Резултатът, който се вижда в множество видеа онлайн, е един и същ: детето спира да плаче за момент и изглежда объркано от неочакваната ситуация.

Работи ли наистина?

Идеята зад тенденцията е психологическа. Според експерти това е форма на т.нар. „прекъсване на модела“ – внезапен и неочакван стимул, който прекъсва емоционалната реакция на детето и за кратко пренасочва вниманието му.

С други думи, изненадващото извикване на случайно име действа като бърза „пауза“ за емоциите – достатъчна, за да прекъсне момента на истерия.

Яна Младенова, специалист по ранно детско развитие, когнитивна психология и невропсихология, обяснява в профила на „Първите пет“ във Facebook, че няма значение какво ще бъде името, което родителят ще реши да извика. То действа само за разсейване от това, за което плаче детето.

Специалисти и родители са разделени – за едни това е бърз и ефективен начин за кратко успокояване, а за други просто забавен трик, който работи само благодарение на ефекта на изненадата.

Забавна тенденция, но не и универсално решение

Макар да изглежда като хитър „родителски трик“, тенденцията с „Джесика“ най-вероятно ще остане просто вирусен момент в социалните мрежи. Тя може да донесе кратка пауза в напрегнати ситуации, но не е дългосрочен метод за справяне с детските емоции.

„Тъй като това е краткотрайно разсейване, е много важно все пак да обърнете внимание на причината, която стои зад тръшкането. Само тогава, когато знаем причините, които стоят зад поведението на нашето дете, можем ефективно да работим за уменията, които му липсват да се справи с трудните емоции“, продължи Младенова във видеото си.