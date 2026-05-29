Броят на едночленните домакинства в България расте рязко през последните десетилетия. Според анализ на Papers of BAS (БАН), домакинствата с един човек у нас заемат „все по-голям дял от всички“.

Жените живеят сами по-често от мъжете

Според международни анализи, включително BigGo News, жените живеят сами малко по-често от мъжете – 21.2% срещу 20%. Това важи особено за възрастовите групи 25–34 и 65+ години. Причините са различни в различните възрасти:

младите жени отлагат брак и деца;

жените над 65 често остават вдовици, но предпочитат независимост;

високата собственост на жилища в България улеснява самостоятелния живот;

Защо жените избират да бъдат сами?

Имат свобода и контрол над живота

Изследванията в Европа показват, че живеенето сама се свързва с повече време, свобода и автономия. Жените описват самостоятелния живот като начин да управляват времето, кариерата и личното си пространство без компромиси. Това важи както за ежедневието им, което е свързано с дома, така и за пътуванията. Автономността се гарантира от използването на собствен автомобил, самостоятелният избор на дестинации и т.н.

Психологическа устойчивост

Психолозите отбелязват, че жените, които живеят сами:

развиват по-силно чувство за компетентност ;

; имат по-висока емоционална саморегулация ;

; по-рядко влизат в токсични връзки, защото не се страхуват от самота;

Ново разбиране за партньорството

Много жени вече не търсят „спасение“ в отношенията с партньора. Те търсят качество, а не „да не съм сама“. Поради тази причина не всичко е на всяка цена. Това е част от глобалната тенденция жените да поставят личното благополучие пред социалните очаквания. Новите избори намират своите обяснения и в новия начин на живот. Ако в миналото са се раждали повече деца, заради войните, днес жените избират да родят децата на по-зряла възраст, когато имат изградена кариера и финансова възможност, които им дават спокойствие. Различното ежедневие поставя и мъжа като партньор в различна позиция. Той вече няма ролята на протектор (пазител), а е равнопоставен.

Какво се променя в България?

Икономическа независимост

Жените са по-образовани от всякога, заемат ключови позиции и имат стабилни доходи. Това им позволява да живеят сами без финансов риск.

Промяна в семейните модели

Според БАН, домакинствата от един човек са част от „новото семейно поведение“ – по-късни бракове, по-малко деца, повече индивидуализъм. В много страни от Северна Европа този вид живеенето е установен във висок процент.

„Живея сама и това е най-доброто решение в живота ми“

Мария е на 34 г., маркетинг специалист от София. Премества се в столицата преди 3 г. В началото животът в новия град я плаши изключително много. Живее сама, плаща високи сметки и не се чувства сигурна.



"После разбрах, че това е свободата, която винаги съм искала. Работя, пътувам, каня хора, когато аз реша. Не съм сама – просто живея сама. И съм по-щастлива от всякога.“

Мария е част от поколението жени, които не се страхуват да поставят себе си на първо място. Този тип хора могат да направят разликата между "сама съм" и "самотна съм". В началото на това осъзнаване е изборът. Жените все по-често правят избора да живеят сами, без това да ги вкарва в зона на дискомфорт.

Какво казват експертите?

Психолозите подчертават три ключови ползи:

По-висока самооценка – жените се научават да разчитат на себе си.

По-малко компромиси – няма нужда да се адаптират към чужди навици.

По-добро психично здраве – самостоятелният живот намалява стреса от конфликти и несъвместимост.

Според социолозите соло‑живеенето е част от „индивидуализираното общество“ - жените вече не са зависими от брак за социален статус. Променя се самото възприятие за жена, която не е омъжена. Самостоятелният живот може да е „дългосрочна стратегия“, а не преходен период.

Жените не бягат от връзки – те бягат от компромиси

Голяма част от жените в България живеят сами не защото „не могат да намерят партньор“, а защото могат да намерят себе си. Те са от поколението, което избира свободата пред очаквания, качеството пред количество и щастието пред традицията. Ако в миналото на неомъжената жена се е гледало като на невписваща се в обществото и наложения модел, то в днешни дни това вече не е така. Традициите търпят своите промени и това се отразява сериозно и на социалния статус. Все по-често се случва жени, които живеят сами, да осиновяват деца или да използват донори за бащинство.

Много медии наричат това "тихата революция". Това не е криза, а нова форма на живеене. Данните и изследванията показват, че соло живеенето вече не е „временна фаза“, а устойчив модел, който все повече се налага.