Все по-често срещани днес са жените, които правят съзнателния избор да останат сами - отколкото да са във връзка, която не ги удовлетворява. Така те се чувстват по-независими и дори силни, разполагайки изцяло с времето и свободата си.

Ето защо много жени на 30 и дори 40 години остават необвързани трайно, заявявайки, че нямат намерение да се омъжват или да поемам отговорността за управление на домакинство и отглеждане на деца.

И всъщност, те са удовлетворени от живота си. „Проблемът“ обаче идва от натиска на обществото – което често ги заклеймява и дори притиска да се омъжат и създадат семейство. И най-вече от страна на родителите, които не разбират „какво се случва с тяхното дете“.

Да „избягаш“ от традиционен семеен живот не никак осъдително. Много съвременни жени споделят открито, че изпитват затруднения да се грижат за някой друг, освен за себе си. В което няма нищо лошо.

Да прекарваш времето със самия себе си, с близък роднина – брат или сестра, или пък приятел може да носи истинско удовлетворение. А и често е далеч по-малко стресиращо, отколкото заниманието с деца. Освен това човек винаги може да си позволи да си закупи луксозна чанта или безбожно скъпи обувки, без да изпитвам каквато и да е вина за това.

Снимка: iStock

Често обаче родителите обаче гледат негативно на подобен тип поведение. Бащата е склонен да нарича дъщеря си „странна“, а майката да се оплаква, че се е надявала на внуци и стабилно семейство.

Това е разбираемо, но и не трябва в никакъв случай да е прична да започнем да живеем според очакванията и чувствата на другите.

Бракът не трябва да се случва, за да направим някого друг щастлив. Дори и това да са собствените ни родители. Това не би било честно — нито към нас самите, нито към, човека, с когото се обвързваме.

А ако пък човек е нещастен в брака си, сключен под натиска на обществото, логично идва мисълта какви биха били последствията – не само за самия него, но и за всички около него.

Ето защо често по-добре е да останем сами и верни на себе си. Да бъдем такива, каквито сме и да вървим по собствения си път, колкото и труден да е той. И да изграждаме собственото си щастие.

Във видеото - една жена, която се справя отлично във всяка житейска роля:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK