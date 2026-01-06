Българската традиция отбелязва Йордановден (Богоявление) всяка година на 6 януари. Счита се, че в нощта преди него небето се отваря и каквото си пожелае човек с цялата и вяра и сърце ще се сбъдне. Сам Господ застава на небесната порта и изпълнява желания. Това е и нощта, в която се прави мълчана вода – налива се вода от извор и малко преди полунощ се стои с нея под открито небе, така че да се слеят енергиите на човека и водата.

На Йордановден се затваря вратата пред всички създания от лошия свят - невидими гости, бродници, караконджули и др. Рано сутринта с мълчаната вода трябва да измият лицата и да отпият всички от семейството.

След празничната литургия в църквата свещеникът хвърля кръста в реката. Вярва се, че, който го извади, ще бъде здрав и силен през цялата годината. Във водата се играе, т. нар. мъжко ледено хоро. По традиция мъжете трябва да мълчат и само с мълчание и сила да разчупват ледовете във водата. Измиването и къпането са всъщност древно ритуално отърсване от въздействието на злото по време на прехода между старата и новата година.

Много родители кръщават децата си точно на този ден. В Югозападна България се къпят момченцата до една година, както и младоженците. Затова празникът се нарича и “Мъжки водици”.

Традиционно на масата на Йордановден се слага прясна пита, колачета, сарми с кисело зеле, пълнени чушки, зеле, фасул, свинско със сурова туршия, орехи и вино. Жените, които са родили скоро, месят кравайчета и раздават на близки и съседи, за да е здраво детето.

Пожелаваме много здраве и късмет на имениците и техните семейства с две традиционни рецепти за Йордановден.

Обредна прясна пита

Продукти:

600 г брашно (бяло и/или пълнозърнесто)

3 с.л. олио

1 ч.л. сол

1 ½ ч.л. сода

½ кофичка кисело мляко

1 яйце

350 мл топла вода

Приготвяне:

В дълбока купа се пресява брашното и в средата се прави кладенче. Изсипват се солта, олиото, содата, яйцето и киселото мляко. Сместа се разбърква за кратко с лъжица. Добавя се водата и се замесва меко, лепкаво тесто. За по-лесно месене ръцете се намазват с олио. Ако искате да украсите питката, отделете малко от него настрана.

Замесеното тесто се поставя в намазнена купа, покрива се с кърпа и се оставя да си отдъхне за 10 минути. В намазнена и набрашнена тава от него се оформя плоска, кръгла питка, която се надупчва с вилица отгоре на няколко места. Накрая се поставя украсата.



Питката се пече на 180 градуса 30 минути. Изпечената питка се напръсква с малко вода и се завива в кърпа. Така коричката става хрупкава, а вътрешността остава мека.

Йордановски сарми

Продукти:

1 кг кайма (смес от свинско и телешко)

200 г ориз

1 глава лук

1 сушена сладка чушка, запечена и счукана

сол и черен пипер на вкус

1 шепа чубрица

20 листа от кисело зеле

няколко свински ребра



Приготвяне:

Каймата се омесва заедно със ситно нарязания лук, подправките и ориза. В зелевите листа се слага количеството около 1 препълнена супена лъжица. На дъното на голям глинен съд се нареждат свинските ребра. Сармите се подреждат върху тях. Най-отгоре се поставят няколко цели зелеви листа и се затискат с чиния.

Заливат се със смес от зелев сок и вода 1:1. Пече се на умерен огън в продължение на 2 часа на умерена температура.

Да са живи, здрави и щастливи всички, които празнуват на днешния ден - Йордан, Йордана, Дана, Богдан, Божана, Божидар, Богомила, Дара и производните им; и нека името им се споменава само с добро!

