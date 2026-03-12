Казват, че майчината любов е единствената сила на света, способна да сътвори чудо там, където медицината вдига ръце. За 3-годишната Лорелай това чудо не идва с магическа пръчица, а с ножица и 35 сантиметра от косата на нейната собствена майка.

Руби е майка на прекрасно момиченце и иска да сбъдне мечтата й. 3-годишната Лорелай много иска да прилича на Рапунцел. Тя е една от най-известните приказни героини в света, чиято история е увековечена от Братя Грим през 1812 г. Рапунцел има изключително дълга, златна коса. Всеки път, когато вещицата иска да се качи при нея, вика отдолу: „Рапунцел, Рапунцел, спусни си косите!“. Майката на малката Лорелай смята, че никое дете на света не заслужава да се чувства „отхвърлено“. Затова прави всичко по силите си да сбъдне мечтата на дъщеря си.

Алопеция ареата

Всичко започва, когато Лорелай е само на една годинка. Първоначално малките петна без коса изглеждали като нещо временно, но диагнозата, която идва по-късно, казва всичко – алопеция ареата. Това е е хронично автоимунно заболяване, при което имунната система атакува космените фоликули, причинявайки внезапна загуба на коса по скалпа, брадата или тялото.

Снимка: TikTok

Докато другите деца се учат да си връзват опашки сами, родителите на Лорелай – Руби и Джеси, трябвало да вземат най-трудното решение – да обръснат последните кичури коса на дъщеря си.

„Беше страшно. Питахме се как ще я гледат хората, как ще се чувства тя“, спомня си Руби. Сърцето на младата майка се къса всеки път, когато Лорелай казва: „Мамо, моята коса пада“.

Снимка: TikTok

Руби обаче отказва да се предаде пред тъгата на своето малко момиченце. Тя решава да превърне собствената си коса в спасение. В продължение на месеци тя я отглежда с изключително внимание и дори я гали пред очите на дъщеря с една-единствена мисъл.

„Това е твоята коса, мила. Тя расте за теб“, обещава майката.

Когато косата достига необходимата дължина, Руби отрязва 35 сантиметра от нея и я превръща в перука. Целта е една - Лорелай буквално да носи част от майка си навсякъде със себе си, да усеща нейната закрила и сили от всеки един кичур.

Усмивка, която разплаква стотици хора

Видеоклипът, показващ момента, в който Лорелай слага „мамината коса“, бързо се разпространява в социалните мрежи. „Да видя усмивката ѝ беше най-хубавото нещо на света“, споделя Руби през сълзи.

Снимка: TikTok

„Тя е моята близначка. Да я видя с тази коса и да знам, че тя получава точно това, за което е мечтаела, ме изпълни с мир. Това не е просто суета, това е нейната идентичност“, обяснява майката пред People.

Снимка: TikTok

Руби иска да напомни на всички родители, че истинската красота няма нужда от коса, но детската душа има нужда от увереност. „Най-важното е да запазите вярата. Любовта и подкрепата са всичко, което децата ни искат от нас. Правете всичко възможно, за да ги виждате щастливи – независимо дали със шапки, перуки или просто с много прегръдки“.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER