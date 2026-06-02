Съпругата на Брус Уилис, Ема Хеминг, сподели нова информация за състоянието на актьора, който продължава да се бори с тежка форма на фронтотемпорална деменция.

След като семейството на звездата от „Умирай трудно“ потвърди диагнозата му през 2023 г., Ема се превърна в активен защитник на хората, страдащи от това заболяване, както и на техните близки.

В скорошно интервю за The TODAY Show Ема даде актуална информация за това какво се случва в момента с 71-годишния Брус. „Продължаваме битката, но смятам, че се справяме добре. Съпругът ми е обграден с подкрепа и любов. Аз и всички останали членове на семейството правим всичко възможно при тези обстоятелства.“

Ема, която през септември 2025 г. издаде мемоарната книга „Неочакваното пътуване“, подчерта и колко е важно болногледачите да се грижат и за собственото си благополучие.

„Научих, че е от огромно значение да обръщаме внимание на себе си. За да може да се грижим пълноценно и за хората, които обичаме“, категорична е тя.

И разказва как изглежда ежедневието ѝ с Брус. „За нас комуникацията вече е различна, но връзката помежду ни остава напълно запазена“. И допълва, че въпреки заболяването Брус „се справя забележително добре“.

Ема е споделяла неведнъж и, че не е сигурна дали съпругът ѝ някога е осъзнал напълно диагнозата си. Въпреки че е „много подвижен“ и като цяло в добро физическо здраве. „Проблемът е единствено в това, че мозъкът му постепенно отказва“, тъжно добавя тя.

По-рано тази година, по случай 71-вия рожден ден на Брус, Ема сподели в Instagram размисли за трудностите, свързани с диагнозата му:

„Това пътуване с фронтотемпоралната деменция отвори очите ми за реалността, пред която са изправени толкова много семейства. Именно това ме вдъхнови да създам фонда The Emma & Bruce Willis Fund – за да повишим осведомеността за това състояние.“

Ема и Брус са женени от 2009 г. и имат две дъщери - Мейбъл Рей (14 г.) и Евелин Пен (12 г.).

Семейството на холивудският актьор за първи път съобщи публично през 2022 г., че е диагностициран с афазия. По-късно диагнозата беше уточнена като фронтотемпорална деменция.