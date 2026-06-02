Семейството го обожава, Кендал е щастлива!
Според източници, близки до звездите, именно това пътуване е задълбочило връзката им и е направило отношенията им по-сериозни, отколкото първоначално са очаквали. Източниците твърдят, че Дженър е много щастлива в настоящия етап от живота си и оценява лекотата, с която се развива връзката им. Според същите източници, нейното семейство и близки приятели също одобряват Елорди и това радва още повече Дженър.
През последните месеци двамата бяха забелязани на редица съвместни събития, включително по време на фестивала Коачела, както и на двойни срещи с Кайли Дженър и Тимъти Шаломе. Според публикации в американските медии именно Джъстин Бийбър и Хейли са помогнали за сближаването на новата звездна двойка. Въпреки засиления обществен интерес, нито Дженър, нито Елорди са коментирали официално характера на отношенията си.
Според източници двамата предпочитат да развиват връзката си далеч от светлините на прожекторите и да запазят личния си живот възможно най-дискретен. С оглед на поредицата съвместни пътувания и публични появи обаче, все повече фенове смятат, че отношенията между Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди навлизат в нов, по-сериозен етап.