Моделът Кендал Дженър и актьорът Джейкъб Елорди продължават да привличат вниманието на феновете с все по-честите си съвместни появи. След романтичната им почивка на Хаваите, двамата бяха забелязани заедно в Токио и това постави голяма въпросителна върху вече създалите се слухове за любовни отношения.
 
Снимка, публикувана от ресторанта в социалните мрежи, показва Дженър и Елорди усмихнати, щастливи, облечени в сходен небрежен стил с черни тениски. На кадъра звездата от сериала Еуфория стои близо до Дженър, докато двамата позират заедно с част от персонала на заведението. Публикацията предизвика множество положителни реакции от страна на феновете, които коментираха колко добре изглеждат заедно. Посещението в японската столица идва само няколко седмици след като двойката беше заснета по време на ваканция на Хаваите и така всъщност бяха разкрити техните романтични отношения.
Кендал Дженър в тайна афера с Джейкъб Елорди? Ето какво се случва (СНИМКИ)

Семейството го обожава, Кендал е щастлива! 

Според източници, близки до звездите, именно това пътуване е задълбочило връзката им и е направило отношенията им по-сериозни, отколкото първоначално са очаквали. Източниците твърдят, че Дженър е много щастлива в настоящия етап от живота си и оценява лекотата, с която се развива връзката им. Според същите източници, нейното семейство и близки приятели също одобряват Елорди и това радва още повече Дженър.

През последните месеци двамата бяха забелязани на редица съвместни събития, включително по време на фестивала Коачела, както и на двойни срещи с Кайли Дженър и Тимъти Шаломе. Според публикации в американските медии именно Джъстин Бийбър и Хейли са помогнали за сближаването на новата звездна двойка. Въпреки засиления обществен интерес, нито Дженър, нито Елорди са коментирали официално характера на отношенията си.

Според източници двамата предпочитат да развиват връзката си далеч от светлините на прожекторите и да запазят личния си живот възможно най-дискретен. С оглед на поредицата съвместни пътувания и публични появи обаче, все повече фенове смятат, че отношенията между Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди навлизат в нов, по-сериозен етап.

 

 