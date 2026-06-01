Божурите са сред най-красивите градински цветя - внасящи ярък акцент с нежните си цветове. Тези очарователни многогодишни растения се „завръщат“ и цъфтят всяка година - през пролетта и лятото, възнаграждавайки усилията на градинаря.

Колкото и обилно да цъфти божурът, оказва се, че винаги може и повече. А ключът е в правилното торене. Така че, ако искаме още повече цветове в градината си, не трябва да пропускаме тази важна стъпка. Какво препоръчват експертите - как и кога да торим за още по-богат цъфтеж.

Правилният момент

Времето е ключово, когато става дума за правилно торене на божурите. Най-добре е да правим това два пъти годишно - в началото на пролетта и отново след като растението приключи цъфтежа.

Точният момент на второто торене зависи от климатичната зона – това е най-важният период, тъй като тогава растенията натрупват енергия за цъфтежа през следващата година.

Как да торим

Винаги е най-добре първо да проверим почвата, с цел да се установим кои хранителни вещества липсват. Препоръчително е да се вземат предвид съставът на почвата и задържането на влага.

През лятото е по-удачно да се използва течен тор, който осигурява бързо усвояване на хранителни вещества от растенията и по-пищен цъфтеж.

Как да поддържаме цветовете пищни

Торенето е само един елемент за постигане на красиви цветове - но не е единственият. Ето няколко съвета от специалистите: