Денят на детето се превърна в истински празник за малките пациенти в Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Вместо обичайното болнично ежедневие, децата бяха посрещнати от любимите си приказни и филмови герои, които внесоха усмивки и много емоции в болничните коридори.

Дворът на лечебното заведение се изпълни с необичайни посетители. Спайдърмен, Батман, Пикачу и още популярни герои създадоха празнично настроение и привлякоха вниманието на малките пациенти и техните семейства.

Приказни герои и подаръци през прозореца

Част от супергероите се спуснаха от покрива на болницата през прозорците на детското отделение. Там връчиха специално подготвени подаръци на всяко дете. Малките пациенти бяха повече от развълнувани и с нетърпение се опитваха да отгатнат кой герой ще се появи пред тяхната стая.

Празникът не подмина и децата, настанени в Детското УНГ отделение на болницата. И там посещението на супергероите предизвика истински интерес, а малчуганите и техните близки очакваха с любопитство специалните гости. За няколко часа болничната среда беше заменена от приказна атмосфера, изпълнена с усмивки, снимки и много положителни емоции.

Инициатива с голямо сърце

Зад празничната изненада стоят доброволците от Пещерен клуб „Под Ръбъ“, които и тази година избраха да отбележат Деня на детето по специален начин. Организацията вече неведнъж е подкрепяла децата, които преминават през лечение в ИСУЛ, превръщайки празниците им в по-светли и запомнящи се моменти.

Клиниката по детска клинична хематология и онкология към ИСУЛ е едно от водещите лечебни звена в страната за диагностика и лечение на деца със заболявания на кръвта и кръвотворната система. Там се лекуват пациенти с левкемии, лимфоми, анемии и редки хематологични заболявания, както и деца със солидни тумори.