Топлите дни са вече тук и охлаждането на дома се превръща в необходимост. Повечето от нас днес използват климатици – но дали е разумно и икономично да оставим климатика включен през целия ден или по-добре е да го изключим, когато излизаме от къщи. Особено, когато е за кратко.

Ето какво обясняват специалистите пред The Spruce.

Трябва ли да изключим климатика, когато не сме в къщи

Ако отсъстваме повече от два до три часа, би било по-удачно да изключим климатика, тъй като спестената енергия по време на отсъствието ни е по-голяма от енергията, нужна за повторното охлаждане на стаята, когато се върнем в нея.

За разлика от повечето централни охладителни системи, климатиците обикновено не печелят от това да работят непрекъснато, за да поддържат една постоянна температура.

Кога трябва да оставим климатика включен

Ако ще отсъстваме за по-малко от час, по-ефективно е да оставим уреда включен - за да избегнем краткия пик в енергопотреблението при повторното му стартиране.

Останалите изключения са:

ако у дома има домашни любимци

възрастен човек или човек, чувствителен към горещина

по време на опасна гореща вълна

Единственото изискване е да настроим уреда на разумна температура, вместо да го оставим да работи на максимум през целия ден.

Съвети как да спестим средства

Освен изключване на уреда, има и други начини да поддържаме помещението по-хладно и да намалим натоварването на климатика.