Поскъпващите сметки за електроенергия се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за много домакинства. Все повече хора търсят практични начини да ограничат разходите си. Ако и вие се питате как да намалите сметката за ток, не сте сами - това е тема, която вълнува мнозина днес.

Добрата новина е, че една малка промяна в ежедневните навици за пестене на енергия може да намали разходите за електричество с до 30%.

Изключвайте напълно уредите

Много уреди продължават да консумират електричество дори когато не се използват. Това се нарича „режим на готовност“. Устройства като телевизори, игрови конзоли, микровълнови и зарядни често консумират ток, ако останат включени. Това може да съставлява 5–10% от потреблението на електроенергия в дома.

Какво да направите:

  • Изключвайте устройствата от контакта
  • Изваждайте зарядните, когато не се използват
  • Използвайте разклонители с бутон

Използвайте климатика по-ефективно

Отоплението и охлаждането са основните причини за висок разход на електричество. Промяната на навиците при използване на климатик може значително да намали сметките.

Какво да направите:

  • Настройвайте охлаждането на 24–26°C през лятото
  • Настройвайте отоплението на 18–20°C през зимата
  • Използвайте вентилатори за по-добра циркулация
  • Затваряйте врати и прозорци
  • Почиствайте редовно филтрите

Гасете лампите при излизане от стаята

Осветлението е малък, но постоянен разход.

Допълнителни съвети:

  • Сменете крушките с LED
  • Използвайте естествена светлина
  • Инсталирайте сензори за движение

Перете с хладка вода

Прането може да изразходва много енергия, особено при използване на топла вода.

Какво да направите:

  • Перете със студена вода
  • Пускайте пералнята само при пълен капацитет
  • Използвайте еко режим

Използвайте уредите извън пиковите часове

Токът често е по-евтин извън натоварените часове.

Какво да направите:

  • Пускайте съдомиялната вечер
  • Зареждайте устройства нощем
  • Перете извън пиковите часове

Гответе по-умно

Кухненските уреди също консумират много енергия.

Какво да направите:

  • Използвайте микровълнова за малки ястия
  • Гответе с капак
  • Използвайте еърфрайър вместо фурна
  • Изключвайте фурната по-рано
  • Гответе повече храна наведнъж

Ефективността на хладилника

Хладилникът работи 24/7.

Какво да направите:

  • Температура: 3–5°C
  • Фризер: –18°C
  • Не оставяйте вратата отворена
  • Не претоварвайте
  • Размразявайте редовно
Дори малките действия имат голям ефект с времето. Комбинацията от навици може реално да доведе до 30% намаление на разходите. Освен това пестенето на енергия помага и на околната среда.

