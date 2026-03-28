Поскъпващите сметки за електроенергия се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за много домакинства. Все повече хора търсят практични начини да ограничат разходите си. Ако и вие се питате как да намалите сметката за ток, не сте сами - това е тема, която вълнува мнозина днес.
Добрата новина е, че една малка промяна в ежедневните навици за пестене на енергия може да намали разходите за електричество с до 30%.
Изключвайте напълно уредите
Много уреди продължават да консумират електричество дори когато не се използват. Това се нарича „режим на готовност“. Устройства като телевизори, игрови конзоли, микровълнови и зарядни често консумират ток, ако останат включени. Това може да съставлява 5–10% от потреблението на електроенергия в дома.
Какво да направите:
- Изключвайте устройствата от контакта
- Изваждайте зарядните, когато не се използват
- Използвайте разклонители с бутон
Използвайте климатика по-ефективно
Отоплението и охлаждането са основните причини за висок разход на електричество. Промяната на навиците при използване на климатик може значително да намали сметките.
Какво да направите:
- Настройвайте охлаждането на 24–26°C през лятото
- Настройвайте отоплението на 18–20°C през зимата
- Използвайте вентилатори за по-добра циркулация
- Затваряйте врати и прозорци
- Почиствайте редовно филтрите
Гасете лампите при излизане от стаята
Осветлението е малък, но постоянен разход.
Допълнителни съвети:
- Сменете крушките с LED
- Използвайте естествена светлина
- Инсталирайте сензори за движение
Перете с хладка вода
Прането може да изразходва много енергия, особено при използване на топла вода.
Какво да направите:
- Перете със студена вода
- Пускайте пералнята само при пълен капацитет
- Използвайте еко режим
Използвайте уредите извън пиковите часове
Токът често е по-евтин извън натоварените часове.
Какво да направите:
- Пускайте съдомиялната вечер
- Зареждайте устройства нощем
- Перете извън пиковите часове
Гответе по-умно
Кухненските уреди също консумират много енергия.
Какво да направите:
- Използвайте микровълнова за малки ястия
- Гответе с капак
- Използвайте еърфрайър вместо фурна
- Изключвайте фурната по-рано
- Гответе повече храна наведнъж
Ефективността на хладилника
Хладилникът работи 24/7.
Какво да направите:
- Температура: 3–5°C
- Фризер: –18°C
- Не оставяйте вратата отворена
- Не претоварвайте
- Размразявайте редовно
Дори малките действия имат голям ефект с времето. Комбинацията от навици може реално да доведе до 30% намаление на разходите. Освен това пестенето на енергия помага и на околната среда.
