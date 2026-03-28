Поскъпващите сметки за електроенергия се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за много домакинства. Все повече хора търсят практични начини да ограничат разходите си. Ако и вие се питате как да намалите сметката за ток, не сте сами - това е тема, която вълнува мнозина днес.

Добрата новина е, че една малка промяна в ежедневните навици за пестене на енергия може да намали разходите за електричество с до 30%.

Изключвайте напълно уредите

Много уреди продължават да консумират електричество дори когато не се използват. Това се нарича „режим на готовност“. Устройства като телевизори, игрови конзоли, микровълнови и зарядни често консумират ток, ако останат включени. Това може да съставлява 5–10% от потреблението на електроенергия в дома.

Какво да направите:

Изключвайте устройствата от контакта

Изваждайте зарядните, когато не се използват

Използвайте разклонители с бутон

Използвайте климатика по-ефективно

Отоплението и охлаждането са основните причини за висок разход на електричество. Промяната на навиците при използване на климатик може значително да намали сметките.

Какво да направите:

Настройвайте охлаждането на 24–26°C през лятото

Настройвайте отоплението на 18–20°C през зимата

Използвайте вентилатори за по-добра циркулация

Затваряйте врати и прозорци

Почиствайте редовно филтрите

Гасете лампите при излизане от стаята

Осветлението е малък, но постоянен разход.

Допълнителни съвети:

Сменете крушките с LED

Използвайте естествена светлина

Инсталирайте сензори за движение

Перете с хладка вода

Прането може да изразходва много енергия, особено при използване на топла вода.

Какво да направите:

Перете със студена вода

Пускайте пералнята само при пълен капацитет

Използвайте еко режим

Използвайте уредите извън пиковите часове

Токът често е по-евтин извън натоварените часове.

Какво да направите:

Пускайте съдомиялната вечер

Зареждайте устройства нощем

Перете извън пиковите часове

Гответе по-умно

Кухненските уреди също консумират много енергия.

Какво да направите:

Използвайте микровълнова за малки ястия

Гответе с капак

Използвайте еърфрайър вместо фурна

Изключвайте фурната по-рано

Гответе повече храна наведнъж

Ефективността на хладилника

Хладилникът работи 24/7.

Какво да направите:

Температура: 3–5°C

Фризер: –18°C

Не оставяйте вратата отворена

Не претоварвайте

Размразявайте редовно

Дори малките действия имат голям ефект с времето. Комбинацията от навици може реално да доведе до 30% намаление на разходите. Освен това пестенето на енергия помага и на околната среда.

