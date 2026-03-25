Еърфрайърът се е превърнал в незаменима част от съвременните кухни. Независимо дали става въпрос за хрупкави пържени картофи, сочно пилешко или печени зеленчуци: фритюрникът с горещ въздух обещава бързо готвене с ниско съдържание на мазнини. Много потребители обаче повтарят типични грешки, които развалят резултата.

Допускате ли тези грешки?

1. Препълвате кошницата

Кошницата на еърфрайъра не трябва да е прекалено пълна. Ако се сготви твърде много наведнъж, горещият въздух не може да циркулира правилно, така че някои храни ще се сготвят, а други ще останат сурови. Кошницата трябва да е пълна само от половината до две трети, за да се гарантира, че всяко парче има достатъчно място. За по-големи количества е препоръчително да готвите на няколко порции. Редовното обръщане на храната също осигурява равномерно готвене.

Това е особено важно при мариновано месо, за да се предотврати загарянето на маринатата. Ако готвите с несготвени храни като сурово месо или едро нарязани зеленчуци, определено трябва да загреете фритюрника предварително. Това гарантира, че храната ще се сготви веднага до зададената температура. В повечето случаи е достатъчно от три до пет минути предварително загряване.

2. Увеличавате температурата прекалено много

Много хора си мислят: колкото по-горещо, толкова по-бързо. Но това може да има обратен ефект: ако температурата е настроена твърде високо, външната част ще изгори, а вътрешността ще остане сурова. Особено при по-големи или замразени храни си струва да готвите малко по-бавно и да поддържате умерена температура. Инструкциите за рецепти обикновено са за конвенционална фурна; с фритюрник с горещ въздух можете спокойно да я настроите с около 10 до 15 градуса по-ниска, за да постигнете оптимални резултати.

Снимка: iStock

3. Използвате хартия за печене и алуминиево фолио

Хартия за печене или алуминиево фолио улесняват почистването, но могат да блокират горещия въздух в кошницата. Ако цялата кошница е покрита с фолио, храната се готви неравномерно и губи хрупкавостта си. Разхлабеното фолио или хартия могат да се раздуят от въздушния поток и да докоснат нагревателния елемент, което създава опасност от пожар!

Алуминиевото фолио може да се използва в еърфрайър, но трябва да бъде поставено така, че да не блокира въздушния поток. Освен това, не трябва да се използва с всички храни, тъй като влагата, киселината и солта могат да доведат до отделяне на алуминий в храната.

Специално перфорирана хартия за печене, предназначена за еърфрайъри, е по-добрият избор: тя улеснява почистването, като същевременно позволява на горещия въздух да циркулира свободно. Като алтернатива, силиконовите подложки за многократна употреба предлагат безопасен начин да поддържате кошницата чиста, без това да повлияе на резултатите от готвенето.

4. Твърде рядко почиствате кошницата

Еърфрайърът трябва да се почиства старателно след всяка употреба. Всяка мазнина, масло или остатъци от храна, останали след употреба, могат да изгорят при следващата употреба, причинявайки дим или неприятни миризми и влияейки на вкуса на ястието.

Освен това, в него могат да се натрупат гниещи хранителни остатъци, което в най-лошия случай може да бъде вредно за вашето здраве. Най-добре е да почиствате старателно кошницата и другите части с топла вода и мек препарат за съдове след всяка употреба.

Снимка: iStock

5. Готвите храна, която е твърде влажна

Храните с високо съдържание на вода отделят влага, когато се готвят във фритюрник с горещ въздух. Тази влага пречи на горещия въздух да изсуши правилно повърхността, което води до мека, а не хрупкава храна. Влажната панировка е особено проблематична, тъй като капещата течност може да запуши отворите на кошницата и допълнително да наруши циркулацията на въздуха.

За да се уверите, че храната ще стане хрупкава, тя трябва да се подсуши внимателно преди готвене. Панираните изделия се запичат по-добре, ако са леко намазани с олио, вместо да се потопят в тесто. Също така е полезно да се подредят продуктите на един слой с известно разстояние между тях, така че горещият въздух да достига равномерно до всяко парче.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER