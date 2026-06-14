Има случаи, в които един футболен мач не се запомня с резултата, а с човека, който неочаквано се превръща в сензация. Именно това се случи с нигерийския национал Мадука Окойе, който за часове се превърна в една от най-коментираните личности в социалните мрежи след контролата между Нигерия и Португалия на 10 юни, ден преди старта на Световното по футбол 2026.

Въпреки че Нигерия загуби с 1:2, вниманието на феновете беше привлечено от 26-годишния вратар още по време на официалното представяне на съставите. След като телевизионните камери показаха отбора на Нигерия преди началото на срещата, социалните мрежи буквално избухнаха с коментари за външния вид на Окойе. За това съобщават от спортното издание FilmoGaz, което проследява вълната от реакции след двубоя.

Особено голям интерес предизвика публикация на профила Blackish Press в социалната мрежа X, която събра милиони гледания. Сред най-харесваните коментари беше шеговитото изказване на фен, който написа: „Моля, изтрийте това, жена ми използва това приложение“.

Подобни реакции бързо превърнаха нигериеца в интернет феномен.

Всъщност това не е първият случай, в който Мадука Окойе привлича вниманието извън футболните терени. Потребители в социалните мрежи отбелязват, че вратарят периодично става вайръл заради външния си вид още от началото на кариерата си. Коментари в Reddit показват, че подобни реакции съпътстват името му от години.

Снимка: Getty Images

Роден в Германия, но избира Нигерия

Мадука Емилио Окойе е роден на 28 август 1999 г. в Дюселдорф, Германия. Баща му е нигериец, а майка му е германка. Въпреки че преминава през школите на германски клубове, той избира да представлява националния отбор на Нигерия.

Кариерата му преминава през нидерландския футбол, преди да стигне до италианската Серия А, където пази за Удинезе. Със своя ръст от 197 сантиметра и атлетична физика той бързо се утвърждава като един от най-разпознаваемите нигерийски футболисти в Европа.

Снимка: Getty Images

Труден период извън терена

През последните две години името на Окойе попадна в заглавията не само заради изявите му на терена. През 2025 г. той беше разследван във връзка със съмнителни залози около жълт картон, получен по време на мач между Удинезе и Лацио.

Според ESPN срещу него е имало подозрения, че умишлено е получил предупреждение за бавене на играта, което е довело до необичайна активност на пазара за спортни залози. Впоследствие италианската федерация му наложи двумесечно наказание.

По информация на италианските издания Sky Sport и La Repubblica Окойе не е признат за виновен по обвиненията за уреждане на мачове. Съдът отхвърля обвиненията за спортна измама, а санкцията е свързана с нарушение на принципите на спортната лоялност.

Снимка: Getty Images

След изтичането на наказанието вратарят се завърна в националния отбор на Нигерия и отново застана под рамката на вратата за „суперорлите“.